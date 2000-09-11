Раздел: Видеоновости
Кадры смертельного ДТП на Житомирской трассе. Видео
По предварительной информации, погибший был за рулем легковушки и вез своего племянника домой.
В сети появилось видео смертельного ДТП на Житомирской трассе в селе Березовка, снятое на регистратор машины, которая ехала сзади.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, соответствующее видео опубликовал "Информатор".
Напомним, проезжая село Березовку, Audi на высокой скорости влетела в заднюю часть грузовика Mercedes. От удара легковушку отбросило в отбойник, и машина загорелась. Мужчина, предварительно водитель, скончался на месте. Второй мужчина из Audi чудом не пострадал.
Читайте также: Необычный взрыв устроили на фестивале в Днепре. Видео
По предварительной информации, погибший был за рулем легковушки и вез своего племянника домой. Пассажир только прилетел из-за границы. В результате аварии Audi сгорела дотла.
В сети появилось видео смертельного ДТП на Житомирской трассе в селе Березовка, снятое на регистратор машины, которая ехала сзади.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, соответствующее видео опубликовал "Информатор".
Напомним, проезжая село Березовку, Audi на высокой скорости влетела в заднюю часть грузовика Mercedes. От удара легковушку отбросило в отбойник, и машина загорелась. Мужчина, предварительно водитель, скончался на месте. Второй мужчина из Audi чудом не пострадал.
Читайте также: Необычный взрыв устроили на фестивале в Днепре. Видео
По предварительной информации, погибший был за рулем легковушки и вез своего племянника домой. Пассажир только прилетел из-за границы. В результате аварии Audi сгорела дотла.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
489
0
Также советуем посмотреть
- Террористы «Оплота» понесли потери на Донбассе
- «НЛО» устроили своеобразное шоу для британцев
- Личное поражение Владимира Путина
- Умора: в России «мать двух детей» подралась за шаурму
- На Азовском море будет создана военно-морская база ВСУ
- Бюджет-2018: будем жить по средствам
- За минувшие сутки на Донбассе уничтожены трое боевиков
- Стало известно, сколько украинцев получили "карту поляка"
- Приколы, на которые способны только отцы
- В Украину запретили въезд британскому политику
- Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
- Художник создает комиксы, способные развеселить каждого
- Забавные фотки из серии «И так пойдет»
- Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
- В СБУ рассказали об активности спецслужб РФ
- Забавные ошибки в объявлениях, способные вызвать истерический смех
- Пять минут позитива: отличные анекдоты на вечер
- В небе США уфологи разглядели два «НЛО»
- Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
- Сеть в восторге от улыбающегося питбуля
- Ребенок насмешил весь мир слишком честным ответом
- В Сети высмеяли акцию в поддержку «русского мира» в Риге
- Соцсети подняли на смех нового претендента на «должность» Захарченко
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
- В британском твиттере высмеяли Петрова и Боширова
- Российский банк угрожает Украине арбитражем
- Медведь на свадебных фото стал хитом Сети
- Роман Насиров опозорился знанием истории
- США готовы усиливать обороноспособность Украины
Оставьте свой комментарий