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Кадры смертельного ДТП на Житомирской трассе. Видео

Кадры смертельного ДТП на Житомирской трассе. ВидеоПо предварительной информации, погибший был за рулем легковушки и вез своего племянника домой.

В сети появилось видео смертельного ДТП на Житомирской трассе в селе Березовка, снятое на регистратор машины, которая ехала сзади.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, соответствующее видео опубликовал "Информатор".

Напомним, проезжая село Березовку, Audi на высокой скорости влетела в заднюю часть грузовика Mercedes. От удара легковушку отбросило в отбойник, и машина загорелась. Мужчина, предварительно водитель, скончался на месте. Второй мужчина из Audi чудом не пострадал.

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По предварительной информации, погибший был за рулем легковушки и вез своего племянника домой. Пассажир только прилетел из-за границы. В результате аварии Audi сгорела дотла.

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 Теги: ДТП, видео

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Сегодня, 10:16 » Автор: Богдан Процив
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