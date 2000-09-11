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В Киеве водитель решив объехать пробку, промчался по тротуару. Видео
Под видео появились разъяренные комментарии.
В Киеве на проспекте Романа Шухевича водитель Mazda, решив объехать пробку, погнал по тротуару.
Соответствующее видео выложил в Facebook "КиевОперативный", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Утро на проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина): господин на своей "тюнячей" Mazda 323 (AA1595EX) решил объехать затор на перекрестке по тротуару. И клал он на замечания, а также на скорость движения", - говорится в сообщении.
Под видео появились разъяренные комментарии.
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"Что ли организоваться, как самооборона в свое время, и вот такое быдло просто смешивать с грязью...толку явно было бы больше, полиции все равно не до них или просто пофиг", "Пацаны, кто живёт на Троещине, у вас же есть данные на машину с номерами...ну проведите с ним вежливую беседу!!! Вы же это умеете", "Когда село приехало в город", "Таких оленей надо на место ставить, это чмо самоуверенное должно в лучшем случае пешком ходить, в худшем ползать", - пишут комментаторы.
В Киеве на проспекте Романа Шухевича водитель Mazda, решив объехать пробку, погнал по тротуару.
Соответствующее видео выложил в Facebook "КиевОперативный", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Утро на проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина): господин на своей "тюнячей" Mazda 323 (AA1595EX) решил объехать затор на перекрестке по тротуару. И клал он на замечания, а также на скорость движения", - говорится в сообщении.
Под видео появились разъяренные комментарии.
Читайте также: В Гонконге бушует тайфун Мангхут: жуткие кадры стихии. Видео
"Что ли организоваться, как самооборона в свое время, и вот такое быдло просто смешивать с грязью...толку явно было бы больше, полиции все равно не до них или просто пофиг", "Пацаны, кто живёт на Троещине, у вас же есть данные на машину с номерами...ну проведите с ним вежливую беседу!!! Вы же это умеете", "Когда село приехало в город", "Таких оленей надо на место ставить, это чмо самоуверенное должно в лучшем случае пешком ходить, в худшем ползать", - пишут комментаторы.
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