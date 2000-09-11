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Украинские инженеры на себе испытывают бронежилет. Видео

Украинские инженеры на себе испытывают бронежилет. ВидеоРазработанный бронежилет испытывали на директоре предприятии Вячеславе Наливайко.

Украинские инженеры продемонстрировали один из способов испытания бронежилетов отечественного производства.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, запись опубликована в соцсети на странице компании "Українська броня".

Разработанный бронежилет испытывали на директоре предприятии Вячеславе Наливайко.

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"Той хто робить броню, мусить їй довіряти. Працюємо на перемогу", - сказал он перед испытаниями.

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 Теги: бронежилет, испытания, видео

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Сегодня, 15:29 » Автор: Богдан Процив
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