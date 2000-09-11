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Украинские инженеры на себе испытывают бронежилет. Видео
Разработанный бронежилет испытывали на директоре предприятии Вячеславе Наливайко.
Украинские инженеры продемонстрировали один из способов испытания бронежилетов отечественного производства.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, запись опубликована в соцсети на странице компании "Українська броня".
Разработанный бронежилет испытывали на директоре предприятии Вячеславе Наливайко.
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"Той хто робить броню, мусить їй довіряти. Працюємо на перемогу", - сказал он перед испытаниями.
Украинские инженеры продемонстрировали один из способов испытания бронежилетов отечественного производства.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, запись опубликована в соцсети на странице компании "Українська броня".
Разработанный бронежилет испытывали на директоре предприятии Вячеславе Наливайко.
Читайте также: Под Генпрокуратурой ударили в лицо журналистку. Видео
"Той хто робить броню, мусить їй довіряти. Працюємо на перемогу", - сказал он перед испытаниями.
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