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В Сети показали "апокалиптические" облака в США. Видео

В Сети показали "апокалиптические" облака в США. ВидеоПричиной этого явления стал перепад температур.

Облака выглядят настолько зловеще, что люди подумали о скором наступлении конца света. Местные жители назвали их "облачное цунами".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Над небом в американском штате Иллинойс на некоторое время повисла гигантская стена из облаков, похожая на "застывшее цунами" из фантастических фильмов.

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"Облачное цунами" образовалось из-за резкого похолодания и потоков теплого влажного воздуха с ближайшего озера.

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 Теги: Видео, облака, апокалипсис

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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