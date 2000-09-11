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В Сети показали "апокалиптические" облака в США. Видео
Причиной этого явления стал перепад температур.
Облака выглядят настолько зловеще, что люди подумали о скором наступлении конца света. Местные жители назвали их "облачное цунами".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Над небом в американском штате Иллинойс на некоторое время повисла гигантская стена из облаков, похожая на "застывшее цунами" из фантастических фильмов.
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"Облачное цунами" образовалось из-за резкого похолодания и потоков теплого влажного воздуха с ближайшего озера.
Облака выглядят настолько зловеще, что люди подумали о скором наступлении конца света. Местные жители назвали их "облачное цунами".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Над небом в американском штате Иллинойс на некоторое время повисла гигантская стена из облаков, похожая на "застывшее цунами" из фантастических фильмов.
Читайте также: В Сети показали невероятные кадры дождя в Альпах. Видео
"Облачное цунами" образовалось из-за резкого похолодания и потоков теплого влажного воздуха с ближайшего озера.
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