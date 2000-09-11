» » Российская певица устроила скандал в самолете. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Российская певица устроила скандал в самолете. Видео

Российская певица устроила скандал в самолете. ВидеоВедущая предложила собеседникам «пойти поспать».

Телеведущая и поп-певица Ольга Бузова вновь всколыхнула пользователей интернета, оказавшись в центре скандала. В Сеть попала видеозапись, на которой запечатлено провокационное поведение Бузовой.

«Светская львица» ходит, покачиваясь, между кресел в салоне самолета и настойчиво обращается к разным пассажирам. Ее слова практически невозможно разобрать, однако ясно слышно слово «бухать», пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

После неоднократных вежливых отказов ведущая предложила собеседникам «пойти поспать» и начала размахивать мобильным телефоном. Пассажиры самолета были ошарашены поведением звезды, в частности нецензурной бранью. Комментаторы встретили видеоролик с критикой - поведение Бузовой показалось им недостойным и хамским.

Читайте также: В России известная певица закатила скандал в самолете

Мало того, что пассажиры самолета испытывали стресс из-за полета, убеждены пользователи, так еще и телеведущая могла доставить им лишних неприятностей. Однако кто-то из читателей выступил в поддержку Бузовой - она будто бы просто решила расслабиться, общалась с людьми без грубости и хамства.


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Российская певица, Видео, самолет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:58 » Автор: Едгар Букмирза
     176
     0

Похожие новости по теме

Известная украинская телеведущая устроила громкий скандал с полицейскими. Видео Известная украинская телеведущая устроила громкий скандал с полицейскими. Видео

Снежана Егорова жестко унизила правоохранителей, остановивших ее машину за нарушение правил дорожного движения.

Скандальная российская певица попала в Скандальная российская певица попала в "чистилище" Миротворца. Видео

Ольга Бузова "засветилась" в оккупированном Крыму.

Известная российская телеведущая Известная российская телеведущая "зажгла" на вечеринке в Мадриде. Видео

Ольга Бузова оторвалась под хиты 90-х с женами футболистов.

На борту самолета произошла драка пассажиров. Видео На борту самолета произошла драка пассажиров. Видео

Экипаж и пассажиры пытались разнять дерущихся.

Известная российская телеведущая потеряла сознание на сцене. Видео Известная российская телеведущая потеряла сознание на сцене. Видео

В данный момент у известной телеведущей очень напряженный предновогодний график, который не дает ей расслабиться.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх