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Российская певица устроила скандал в самолете. Видео
Ведущая предложила собеседникам «пойти поспать».
Телеведущая и поп-певица Ольга Бузова вновь всколыхнула пользователей интернета, оказавшись в центре скандала. В Сеть попала видеозапись, на которой запечатлено провокационное поведение Бузовой.
«Светская львица» ходит, покачиваясь, между кресел в салоне самолета и настойчиво обращается к разным пассажирам. Ее слова практически невозможно разобрать, однако ясно слышно слово «бухать», пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
После неоднократных вежливых отказов ведущая предложила собеседникам «пойти поспать» и начала размахивать мобильным телефоном. Пассажиры самолета были ошарашены поведением звезды, в частности нецензурной бранью. Комментаторы встретили видеоролик с критикой - поведение Бузовой показалось им недостойным и хамским.
Читайте также: В России известная певица закатила скандал в самолете
Мало того, что пассажиры самолета испытывали стресс из-за полета, убеждены пользователи, так еще и телеведущая могла доставить им лишних неприятностей. Однако кто-то из читателей выступил в поддержку Бузовой - она будто бы просто решила расслабиться, общалась с людьми без грубости и хамства.
Телеведущая и поп-певица Ольга Бузова вновь всколыхнула пользователей интернета, оказавшись в центре скандала. В Сеть попала видеозапись, на которой запечатлено провокационное поведение Бузовой.
«Светская львица» ходит, покачиваясь, между кресел в салоне самолета и настойчиво обращается к разным пассажирам. Ее слова практически невозможно разобрать, однако ясно слышно слово «бухать», пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
После неоднократных вежливых отказов ведущая предложила собеседникам «пойти поспать» и начала размахивать мобильным телефоном. Пассажиры самолета были ошарашены поведением звезды, в частности нецензурной бранью. Комментаторы встретили видеоролик с критикой - поведение Бузовой показалось им недостойным и хамским.
Читайте также: В России известная певица закатила скандал в самолете
Мало того, что пассажиры самолета испытывали стресс из-за полета, убеждены пользователи, так еще и телеведущая могла доставить им лишних неприятностей. Однако кто-то из читателей выступил в поддержку Бузовой - она будто бы просто решила расслабиться, общалась с людьми без грубости и хамства.
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