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В Китае обвалился кран с 76-этажного здания. Видео

В Китае обвалился кран с 76-этажного здания. ВидеоТайфун Мангхут первоначально обрушился на северные Филиппины.

Видео показывает город Тай Кок Цуй, где из-за ужасной погоды рухнул кран с уровня 22 этажа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Незавершенное здание, которое покрыто зеленым листом, расположено на перекрестке улиц Тай Кок Цуй. Сообщалось, что кран упал с 76-этажного здания с 13:00 до 14:00.

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Смертельный тайфун Мангхут первоначально обрушился на северные Филиппины, убив более 60 человек и с тех пор перебрался в Южный Китай.

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 Теги: Китай, Видео, обвалился кран

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Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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