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В Китае обвалился кран с 76-этажного здания. Видео
Тайфун Мангхут первоначально обрушился на северные Филиппины.
Видео показывает город Тай Кок Цуй, где из-за ужасной погоды рухнул кран с уровня 22 этажа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Незавершенное здание, которое покрыто зеленым листом, расположено на перекрестке улиц Тай Кок Цуй. Сообщалось, что кран упал с 76-этажного здания с 13:00 до 14:00.
Читайте также: В Китае снос 12-этажного здания вызвал панику. Видео
Смертельный тайфун Мангхут первоначально обрушился на северные Филиппины, убив более 60 человек и с тех пор перебрался в Южный Китай.
Видео показывает город Тай Кок Цуй, где из-за ужасной погоды рухнул кран с уровня 22 этажа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Незавершенное здание, которое покрыто зеленым листом, расположено на перекрестке улиц Тай Кок Цуй. Сообщалось, что кран упал с 76-этажного здания с 13:00 до 14:00.
Читайте также: В Китае снос 12-этажного здания вызвал панику. Видео
Смертельный тайфун Мангхут первоначально обрушился на северные Филиппины, убив более 60 человек и с тех пор перебрался в Южный Китай.
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