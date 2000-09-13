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В Мариуполе появились опасные пандусы. Видео

В Мариуполе появились опасные пандусы. Видео Колясочники и пешеходы недовольны конструкцией.

В Мариуполе (Донецкая обл.) в районе Дома связи возле памятника Высоцкому установили пандусы для людей с инвалидностью. Однако, колясочники говорят об их неудобстве, а жители жалуются на травмоопасность таких конструкций, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Донецкие новости.

Как рассказывает житель Мариуполя Валерий Алексеев, 16 лет назад попал в аварию, с тех пор передвигается на коляске. Мужчина утверждает, что новые пандусы в районе Дома связи имеют уклон подъема около сорока градусов, в то время, как по строительным нормам, уклон должен быть десять градусов.

«Мне и то тяжело, а если будет женщина или те, у кого проблемы серьезнее, то преодолеть такой уклончик, хоть он там градусов сорок примерно, сможет только с помощью постороннего лица. Самостоятельно, вряд ли. Есть же нормы, СНИП. Просто надо посмотреть и сделать по нормам», – считает Валерий Анатольевич.

Мужчина добавил, что после дождя воспользоваться пандусом будет вообще невозможно, поскольку рядом собирается вода.

Недовольны новой конструкцией и прохожие. Жалуются, что можно не заметить острые углы бордюров и травмироваться. «Может быть сточить их, если это возможно. Естественно, это может быть травмоопасно. Здесь детки особенно часто гуляют и пожилые люди ходят. И не очень удобно, в том плане, что вода стекает и постоянно накапливается здесь. Ужасно, пройти невозможно», – поделилась жительница Мариуполя Татьяна.

Как уверяют в профильном предприятии, в ближайшее время планируют все переделать.

По словам начальника службы ремонтов ККП «Мариупольавтодор» Дмитрия Домашенко, при приемке работ по установке пандусов подрядчику уже было указано, что они не удобны для людей с инвалидностью, а также небезопасны для пешеходов. «Все замечания будут устранены. Есть еще вопрос по застою воды, вода не уходит. Скажем так, в этом нам мешают малые архитектурные формы», – отметил Домашенко.

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Также, хозяйственники пообещали выполнить все работы до конца сентября.

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 Теги: Мариуполь, пандусы

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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