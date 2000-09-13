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Французы создали уникальный летающий транспорт. Видео

Французы создали уникальный летающий транспорт. Видео Устройство может развивать скорость до 150 километров в час.

Во Франции представили действующий образец летающей доски Flyboard Air. Воздушный «сегвей» крепится к ногам и способен поднять человека на высоту до трех километров. Устройство может развивать скорость до 150 километров в час, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Правда, по-настоящему использовать эти возможности пока сложно, поскольку новинка может работать на одном заряде аккумулятора лишь десять минут. Зато изобретатели доски предусмотрели возможность управлять ею наклонами во время движения.

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Управлять доской можно с помощью специального пульта в руке пилота, а также наклонами ног. Стоимость устройства составляет 5 тыс. долларов.

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 Теги: Франция, летающая доска

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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