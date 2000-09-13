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Раздел: Видеоновости  
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Так выглядит переворот автомобиля на ровной дороге. Видео

Так выглядит переворот автомобиля на ровной дороге. Видео Очевидцы поделились кадрами необычного ДТП.

Всегда будьте внимательны за рулем. Обязательно пристегивайте ремень безопасности и никогда не отвлекайтесь.
В первую очередь, обратите внимание на качество дорожного полотна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Похоже, трасса Париж-Амстердам прекрасна. Но на территории Бельгии на этой дороге произошло ДТП. Автомобиль, сильно напоминающий Ниссан Кашкай, сбившись с направления на высокой скорости, ударился о заграждение и, перевернувшись, тормозил уже на крыше. Происшествие сильно напоминает недавнее ДТП, в котором Тойота чуть не перевернулась.

Что произошло? Водитель уснул? Отвлекся? На видео можно заметить, что автомобиль пытались остановить и выровнять его курс, но скорость была слишком велика и столкновения избежать не удалось. Если можно так сказать, хорошо, что кроссовер угодил в ограждение, ведь он мог остановиться уже в каком-нибудь из деревьев.

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К тому же, отрыв колес от земли погасил часть инерции движения, приземление же на крышу смягчило удар и способствовало остановке. Удивительно, как в происшествии больше никому не удалось поучаствовать. Похоже, никто даже не получил серьезных травм.

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 Теги: ДТП, видео

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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