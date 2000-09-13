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Недокрученный болт на аттракционе проткнул голову ребенку. Видео

Недокрученный болт на аттракционе проткнул голову ребенку. Видео Причиной происшествия стал неправильный монтаж аттракциона.

В Киеве во время благотворительного мероприятия 3-летнему ребенку острый шуруп проткнул голову, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.

В тот злосчастный день Татьяна (мама) вместе с 3-летним сыном решила посетить благотворительное мероприятие в Киеве. Ничего не подозревая, женщина отпустила сына на аттракцион «Лабиринт».

«Я услышала крик и поняла, что-то не так. Когда вытащила сына с аттракциона, вся голова у него была в крови - ребенок буквально проткнул голову острым болтом, который торчал в конструкции», - вспоминает женщина.

Ее вместе с сыном госпитализировали в больницу, где ребенку наложили несколько швов.

Отец мальчика, прибыв на мероприятие уже вместе с полицией, обнаружил в конструкции аттракциона еще несколько опасных креплений.

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Всю ответственность за случившееся взял на себя производитель аттракциона. Он объяснил случившееся тем, что работники, которые проводили монтаж развлечения, не докрутили болты.

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 Теги: аттракцион, болт

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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