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В центре Москвы Lamborghini влетел в Bentley. Видео
Арендованный спорткар повредил пять автомобилей, среди которых несколько машин представительского класса.
Водитель гоночного автомобиля Lamborghini врезался в Audi, после чего одно из авто вынесло на парковку. Инцидент произошел на Новом Арбате в центре Москвы.
Видео с места ДТП опубликовал водитель одного из пострадавших авто, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На ролике видно, что Lamborghini "остановили" столб с одной стороны и несколько припаркованных авто - с другой. Голос за кадром комментирует происходящее, сообщая, что пострадавших нет.
Читайте также: В Сети показали обновленный КПВВ «Марьинка». Видео
Также автор видео сообщил, что спорткар повредил Bentley, Gelandewagen и еще "по мелочи". Он же сообщил, что Lamborghini была арендованной.
Водитель гоночного автомобиля Lamborghini врезался в Audi, после чего одно из авто вынесло на парковку. Инцидент произошел на Новом Арбате в центре Москвы.
Видео с места ДТП опубликовал водитель одного из пострадавших авто, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На ролике видно, что Lamborghini "остановили" столб с одной стороны и несколько припаркованных авто - с другой. Голос за кадром комментирует происходящее, сообщая, что пострадавших нет.
Читайте также: В Сети показали обновленный КПВВ «Марьинка». Видео
Также автор видео сообщил, что спорткар повредил Bentley, Gelandewagen и еще "по мелочи". Он же сообщил, что Lamborghini была арендованной.
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