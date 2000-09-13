» » В центре Москвы Lamborghini влетел в Bentley. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В центре Москвы Lamborghini влетел в Bentley. Видео

В центре Москвы Lamborghini влетел в Bentley. ВидеоАрендованный спорткар повредил пять автомобилей, среди которых несколько машин представительского класса.

Водитель гоночного автомобиля Lamborghini врезался в Audi, после чего одно из авто вынесло на парковку. Инцидент произошел на Новом Арбате в центре Москвы.

Видео с места ДТП опубликовал водитель одного из пострадавших авто, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На ролике видно, что Lamborghini "остановили" столб с одной стороны и несколько припаркованных авто - с другой. Голос за кадром комментирует происходящее, сообщая, что пострадавших нет.

Читайте также: В Сети показали обновленный КПВВ «Марьинка». Видео

Также автор видео сообщил, что спорткар повредил Bentley, Gelandewagen и еще "по мелочи". Он же сообщил, что Lamborghini была арендованной.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Lamborghini, Bentley, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:14 » Автор: Богдан Процив
     1717
     0

Похожие новости по теме

В Киеве водитель на высокой скорости влетел в пять припаркованных авто. Видео В Киеве водитель на высокой скорости влетел в пять припаркованных авто. Видео

На проспекте Победы в Киеве Chevrolet протаранил пять припаркованных машин

Автолюбители в восторге: в сети показали заезд раритетного Lamborghini Miura. Видео Автолюбители в восторге: в сети показали заезд раритетного Lamborghini Miura. Видео

Lamborghini похвасталась заездом отреставрированного спорткара 1971 года.

Lamborghini протаранила бетонную стену в Москве. Видео Lamborghini протаранила бетонную стену в Москве. Видео

По предварительным данным, пострадали два человека.

Спорткар Lamborghini за 15 миллионов разбился в Подмосковье. Видео Спорткар Lamborghini за 15 миллионов разбился в Подмосковье. Видео

Водитель эксклюзивного спорткара не справился с управлением на скользкой дороге.

В США Lamborghini «утонул» в огромной луже. Видео В США Lamborghini «утонул» в огромной луже. Видео

Из-за наводнения спорткар накрыло водой.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх