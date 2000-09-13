В Киеве Mercedes на большой скорости врезался в Lanos. Видео

Автомобили стояли во втором ряду, а водители с патрульными уже заканчивали оформлять ДТП, когда в них влетело еще одно авто.



Двойное ДТП произошло в Киеве возле моста Патона вечером в понедельник, 17 сентября. Mercedes на большой скорости врезался в Lanos, который незадолго до этого столкнулся с Renault, сообщает интернет-издание



Во время ДТП пострадало трое пассажиров Mercedes.



Первая авария на этом участке произошла еще в 17:15. Lanos не выдержал дистанцию и врезался в Renault. Во время второго столкновения машины стояли во втором ряду, а водители с патрульными уже заканчивали оформлять ДТП, как вдруг в Lanos влетел Mercedes.



"Мы еле успели отскочить, стояли на тротуаре рядом с Daewoo. Повезло, что никого не задело", - рассказал пассажир Renault.



От удара Mercedes развернуло и отбросило в крайний левый ряд. В момент столкновения в авто находились четверо парней ромской национальности. Троих пассажиров с различными травмами госпитализировали.



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По словам патрульных, водитель Mercedes не предоставил им водительское удостоверение. К месту события съехались родственники и друзья пострадавших. Обстоятельства ДТП установит следствие.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Двойное ДТП произошло в Киеве возле моста Патона вечером в понедельник, 17 сентября. Mercedes на большой скорости врезался в Lanos, который незадолго до этого столкнулся с Renault, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Во время ДТП пострадало трое пассажиров Mercedes.Первая авария на этом участке произошла еще в 17:15. Lanos не выдержал дистанцию и врезался в Renault. Во время второго столкновения машины стояли во втором ряду, а водители с патрульными уже заканчивали оформлять ДТП, как вдруг в Lanos влетел Mercedes."Мы еле успели отскочить, стояли на тротуаре рядом с Daewoo. Повезло, что никого не задело", - рассказал пассажир Renault.От удара Mercedes развернуло и отбросило в крайний левый ряд. В момент столкновения в авто находились четверо парней ромской национальности. Троих пассажиров с различными травмами госпитализировали.По словам патрульных, водитель Mercedes не предоставил им водительское удостоверение. К месту события съехались родственники и друзья пострадавших. Обстоятельства ДТП установит следствие.



