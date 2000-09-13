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В Киеве Mercedes на большой скорости врезался в Lanos. Видео

В Киеве Mercedes на большой скорости врезался в Lanos. ВидеоАвтомобили стояли во втором ряду, а водители с патрульными уже заканчивали оформлять ДТП, когда в них влетело еще одно авто.

Двойное ДТП произошло в Киеве возле моста Патона вечером в понедельник, 17 сентября. Mercedes на большой скорости врезался в Lanos, который незадолго до этого столкнулся с Renault, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Во время ДТП пострадало трое пассажиров Mercedes.

Первая авария на этом участке произошла еще в 17:15. Lanos не выдержал дистанцию и врезался в Renault. Во время второго столкновения машины стояли во втором ряду, а водители с патрульными уже заканчивали оформлять ДТП, как вдруг в Lanos влетел Mercedes.

"Мы еле успели отскочить, стояли на тротуаре рядом с Daewoo. Повезло, что никого не задело", - рассказал пассажир Renault.

От удара Mercedes развернуло и отбросило в крайний левый ряд. В момент столкновения в авто находились четверо парней ромской национальности. Троих пассажиров с различными травмами госпитализировали.

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По словам патрульных, водитель Mercedes не предоставил им водительское удостоверение. К месту события съехались родственники и друзья пострадавших. Обстоятельства ДТП установит следствие.

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 Теги: ДТП, Киев, видео

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Сегодня, 12:08 » Автор: Богдан Процив
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