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Отец снял «привидение» возле кровати маленькой дочери. Видео
Отец заметил непонятный мистический силуэт на экране видеоняни и долго не решался войти в комнату к ребенку.
В английском Нортумберленде 31-летний Стивен увидел возле кровати маленькой дочери привидение. Мистическое явление попало на видео. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Мужчина заметил возле колыбели годовалой дочери белый силуэт. Пугающий момент сняло на видео устройство видеоняни.
На кадрах видно, как в поле зрения попадает движущийся объект, похожий на руку. Он движется в сторону спящего ребенка и исчезает.
По словам Стивена, он не верит в приведения, но был настолько напуган, что замер на месте. Мужчине понадобилось некоторое время, чтобы решится войти в комнату к дочери.
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Также отец говорит, что незадолго до произошедшего, в кроватке дочери появилась кукла, которою туда никто не клал. Эксперты считают, что изображение могло оказаться просто случайностью.
В английском Нортумберленде 31-летний Стивен увидел возле кровати маленькой дочери привидение. Мистическое явление попало на видео. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Мужчина заметил возле колыбели годовалой дочери белый силуэт. Пугающий момент сняло на видео устройство видеоняни.
На кадрах видно, как в поле зрения попадает движущийся объект, похожий на руку. Он движется в сторону спящего ребенка и исчезает.
По словам Стивена, он не верит в приведения, но был настолько напуган, что замер на месте. Мужчине понадобилось некоторое время, чтобы решится войти в комнату к дочери.
Читайте также: Журналистка спасла собаку, остановив прямой эфир. Видео
Также отец говорит, что незадолго до произошедшего, в кроватке дочери появилась кукла, которою туда никто не клал. Эксперты считают, что изображение могло оказаться просто случайностью.
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