» » Отец снял «привидение» возле кровати маленькой дочери. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Отец снял «привидение» возле кровати маленькой дочери. Видео

Отец снял «привидение» возле кровати маленькой дочери. ВидеоОтец заметил непонятный мистический силуэт на экране видеоняни и долго не решался войти в комнату к ребенку.

В английском Нортумберленде 31-летний Стивен увидел возле кровати маленькой дочери привидение. Мистическое явление попало на видео. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Мужчина заметил возле колыбели годовалой дочери белый силуэт. Пугающий момент сняло на видео устройство видеоняни.

На кадрах видно, как в поле зрения попадает движущийся объект, похожий на руку. Он движется в сторону спящего ребенка и исчезает.

По словам Стивена, он не верит в приведения, но был настолько напуган, что замер на месте. Мужчине понадобилось некоторое время, чтобы решится войти в комнату к дочери.

Читайте также: Журналистка спасла собаку, остановив прямой эфир. Видео

Также отец говорит, что незадолго до произошедшего, в кроватке дочери появилась кукла, которою туда никто не клал. Эксперты считают, что изображение могло оказаться просто случайностью.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: привидение, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:26 » Автор: Богдан Процив
     73
     0

Похожие новости по теме

Журналистка спасла собаку, остановив прямой эфир. Видео Журналистка спасла собаку, остановив прямой эфир. Видео

Журналистка вела репортаж из затопленного ураганом города Флоренс.

На Полтавщине мужчина избил семилетнего обидчика своей дочери. Видео На Полтавщине мужчина избил семилетнего обидчика своей дочери. Видео

Мужчина довел ребенка до сотрясения мозга.

Отец удивил дочь скрытой съемкой Санта-Клауса. Видео Отец удивил дочь скрытой съемкой Санта-Клауса. Видео

На кадрах видео Санта появляется в доме семьи, словно возникая из облака дыма.

Отец сделал костюм грозового облака для дочери. Видео Отец сделал костюм грозового облака для дочери. Видео

Мужчина сделал светящийся наряд с помощью светодиодных полосок.

«Неожиданность по-американски»: отец странно отреагировал на беременность дочери. Видео «Неожиданность по-американски»: отец странно отреагировал на беременность дочери. Видео

Скрытая камера засняла интересную реакцию отца на беременность дочери.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх