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Торнадо «отобрал» шланг у пожарных и устроил огненное шоу. Видео
В высоту смерч достигал около 60 метров.
Во время пожара в канадской провинции Британская Колумбия смерч, образовавшийся в результате резкого перепада температур, чуть не "украл" у спасателей шланг.
Соответствующий ролик у себя в Instagram опубликовала член местной пожарной бригады Мери Шидловски, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
На обнародованном видео видно, как трое пожарных пытаются вытащить конец шланга, который засосал в себя 60-метровый смерч.
Читайте также: СБУ «потроллила» бывшего руководителя ведомства. Видео
А когда в воронку попала грань от пожара, она превратилась в настоящий огненный вихрь.
Во время пожара в канадской провинции Британская Колумбия смерч, образовавшийся в результате резкого перепада температур, чуть не "украл" у спасателей шланг.
Соответствующий ролик у себя в Instagram опубликовала член местной пожарной бригады Мери Шидловски, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
На обнародованном видео видно, как трое пожарных пытаются вытащить конец шланга, который засосал в себя 60-метровый смерч.
Читайте также: СБУ «потроллила» бывшего руководителя ведомства. Видео
А когда в воронку попала грань от пожара, она превратилась в настоящий огненный вихрь.
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