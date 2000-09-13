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Торнадо «отобрал» шланг у пожарных и устроил огненное шоу. Видео

Торнадо «отобрал» шланг у пожарных и устроил огненное шоу. ВидеоВ высоту смерч достигал около 60 метров.

Во время пожара в канадской провинции Британская Колумбия смерч, образовавшийся в результате резкого перепада температур, чуть не "украл" у спасателей шланг.

Соответствующий ролик у себя в Instagram опубликовала член местной пожарной бригады Мери Шидловски, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

На обнародованном видео видно, как трое пожарных пытаются вытащить конец шланга, который засосал в себя 60-метровый смерч.

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А когда в воронку попала грань от пожара, она превратилась в настоящий огненный вихрь.

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 Теги: торнадо, видео

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Сегодня, 17:53 » Автор: Богдан Процив
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