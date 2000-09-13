» » Ядовитые медузы заполонили пляжи Одессы. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Ядовитые медузы заполонили пляжи Одессы. Видео

Ядовитые медузы заполонили пляжи Одессы. ВидеоМедузы жалят и оставляют на теле неприятные ожоги.

В Одессе на побережье отдыхающие заметили опасных медуз.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Медики уже фиксируют случаи контакта с медузами - есть даже тяжелые, когда яд попал в глаза.

Читайте также: Начало сезона: пляжи Одессы переполнены людьми

После того как вода стала прохладной и начались осенние штормы, мертвых коренеротов начало выбрасывать на побережье.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ядовитые медузы, пляж, Видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:44 » Автор: Едгар Букмирза
     1086
     0

Похожие новости по теме

В оккупированном Крыму появилась новая серьезная проблема. Видео В оккупированном Крыму появилась новая серьезная проблема. Видео

Некоторые экземпляры достигают полуметра.

В Азовском море отдыхающие нашли ядовитых медуз. Видео В Азовском море отдыхающие нашли ядовитых медуз. Видео

Курортники сообщают, что медузы заполонили прибережную линию воды

Как на побережье Одессы ноябрьское море решило показать свой характер. Видео Как на побережье Одессы ноябрьское море решило показать свой характер. Видео

Как осеннее море «атакует» побережье Одессы.

На одесских пляжах отдыхающих атакуют опасные медузы. Видео На одесских пляжах отдыхающих атакуют опасные медузы. Видео

Спасатели призывают людей быть осторожными.

Как жалят медузы: замедленная съемка. Видео Как жалят медузы: замедленная съемка. Видео

Эти прозрачные желеобразные создания могут быть крайне опасны.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх