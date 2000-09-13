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Ядовитые медузы заполонили пляжи Одессы. Видео
Медузы жалят и оставляют на теле неприятные ожоги.
В Одессе на побережье отдыхающие заметили опасных медуз.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Медики уже фиксируют случаи контакта с медузами - есть даже тяжелые, когда яд попал в глаза.
Читайте также: Начало сезона: пляжи Одессы переполнены людьми
После того как вода стала прохладной и начались осенние штормы, мертвых коренеротов начало выбрасывать на побережье.
В Одессе на побережье отдыхающие заметили опасных медуз.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Медики уже фиксируют случаи контакта с медузами - есть даже тяжелые, когда яд попал в глаза.
Читайте также: Начало сезона: пляжи Одессы переполнены людьми
После того как вода стала прохладной и начались осенние штормы, мертвых коренеротов начало выбрасывать на побережье.
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