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Самую злую собаку в мире показали в сети. Видео

Самую злую собаку в мире показали в сети. ВидеоСобака просто покорила пользователей.

Собака из Америки, по кличке Мистер Бабз, за несколько дней нашла тысячные армии поклонников, и это благодаря всего одному видео.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.

Смешное видео опубликовал хозяин собаки Джеймс Пенланд. Сегодня оно разлетелось по всем соцсетям.

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На кадрах Джеймс держит пса на руках, целует его и обнимает, однако Мистеру Бабзу все это не очень нравится.

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 Теги: видео, собака, сеть

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