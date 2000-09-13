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Спасатели показали процесс ликвидации пожара в Ужгороде. Видео
В квартире обнаружили труп пожилой женщины.
В Ужгороде (Закарпатская область) во вторник, 18 сентября, в 13:20 стало известно о пожаре в многоэтажке на ул. Минайская. Горела квартира на восьмом этаже жилого дома, в которой было обнаружено тело человека, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что над ликвидацией пожара работали пять единиц техники и 20 спасателей 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей г. Ужгород.
"Пожар был локализован в 13:37 и полностью ликвидирован в 14:20. При проведении разбора конструкций бойцы ГСЧС обнаружили тело человека. Вскоре выяснилось, что погибшей является жена владельца (квартиры - ред.) 1963 года рождения", - говорится в сообщении.
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Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.
В Ужгороде (Закарпатская область) во вторник, 18 сентября, в 13:20 стало известно о пожаре в многоэтажке на ул. Минайская. Горела квартира на восьмом этаже жилого дома, в которой было обнаружено тело человека, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что над ликвидацией пожара работали пять единиц техники и 20 спасателей 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей г. Ужгород.
"Пожар был локализован в 13:37 и полностью ликвидирован в 14:20. При проведении разбора конструкций бойцы ГСЧС обнаружили тело человека. Вскоре выяснилось, что погибшей является жена владельца (квартиры - ред.) 1963 года рождения", - говорится в сообщении.
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Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.
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