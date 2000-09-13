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Мариупольские школы остались без парт. Видео

Мариупольские школы остались без парт. Видео Детям приходится сидеть за столами всемером.

В Мариуполе (Донецкая обл.) в этом учебном году более 4 тыс. первоклассников приступили к занятиям. Однако, в некоторых школах города до сих пор не установили новые парты для учеников. Первоклассникам приходится ютиться по семь человек за одним столом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Донецкие Новости.

Так, в школе №10 сейчас занимаются около 200 первоклашек. Учебные комнаты оснащены необходимым, но парт до сих пор нет. Школьникам приходится сидеть за одним столом по 7 человек. Как рассказывают дети, это очень неудобно. «Когда мы открываем большие тетради, неудобно. Поэтому мы не можем писать», – жалуется первоклассница Виолетта Пахомова.

Однако, директор СОШ №10 Наталья Зема уверена, что отсутствие парт учебному процессу не мешает. «Проходят уроки математики, они изучают то, что есть в классе. Ждали парты к первому сентября, но их нет. Мы нашли выход и организовали учебный процесс так, чтобы было интересно ученикам», – говорит директор школы.

В то же время, во многих школах города современные парты уже установлены. Согласно новой системе, у каждого ученика отдельное рабочее место.

По словам учительницы начальных классов СОШ №36 Екатерины Гудовой, детям нравится новая система обучения, особенно они ждут утреннюю встречу. «Садимся на ковер, на пуфы и начинаем день, делясь своим настроением. Дети мне рассказывают какое у них настроение, что они делали дома, как они пришли в школу, и уже потом садимся за парты. Я начинаю с ними играть, и затем вводить элементы уроков, которые у нас по расписанию», – объясняет учительница с почти 5-летним стажем.

По информации департамента образования Мариуполя, сейчас в городе партами оснащено 21 учебное заведение. Чиновники уверяют, что в течение месяца мебель получат и остальные школы.

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«Парты постепенно завозятся, школы принимают их, все поставщики свои договорные обязательства выполняют. Ориентировочные сроки доставки – это сентябрь месяц. Все довозят, собирают, расставляют», – рассказала главный специалист отдела оснащения и ремонта департамента образования Мариуполя Татьяна Прима.

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 Теги: Мариуполь, школы, парты

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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