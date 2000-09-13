Мариупольские школы остались без парт. Видео

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В Башкирии дети ходят в школу с топорами. Видео Добираться на уроки ребятам приходится по глухому лесу, поэтому на случай встречи с дикими животными родители дают детям топоры.