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В Британии прошли гонки на самодельных автомобилях. Видео
Между собой соревновались самые необычные авто.
В Великобритании в графстве Йоркшир прошли соревнования самодельных автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Некоторые из участников конкурса представили впечатляющие модели.
Скорость до 147 километров в час, например, смогла продемонстрировать тележка из супермаркета, оснащенная мотором.
А вот студенты создали авто с унитаза, который оснастили мотоциклетным двигателем. Оно разогналось до 113 километров в час.
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Также в гонке принимало авто в виде дома на колесах. Конструкция стала победителем - дом двигался со скоростью 160 километров в час.
В Великобритании в графстве Йоркшир прошли соревнования самодельных автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Некоторые из участников конкурса представили впечатляющие модели.
Скорость до 147 километров в час, например, смогла продемонстрировать тележка из супермаркета, оснащенная мотором.
А вот студенты создали авто с унитаза, который оснастили мотоциклетным двигателем. Оно разогналось до 113 километров в час.
Читайте также: Мариупольские школы остались без парт. Видео
Также в гонке принимало авто в виде дома на колесах. Конструкция стала победителем - дом двигался со скоростью 160 километров в час.
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