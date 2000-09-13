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Раздел: Видеоновости  
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В Британии прошли гонки на самодельных автомобилях. Видео

В Британии прошли гонки на самодельных автомобилях. Видео Между собой соревновались самые необычные авто.

В Великобритании в графстве Йоркшир прошли соревнования самодельных автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

Некоторые из участников конкурса представили впечатляющие модели.

Скорость до 147 километров в час, например, смогла продемонстрировать тележка из супермаркета, оснащенная мотором.

А вот студенты создали авто с унитаза, который оснастили мотоциклетным двигателем. Оно разогналось до 113 километров в час.

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Также в гонке принимало авто в виде дома на колесах. Конструкция стала победителем - дом двигался со скоростью 160 километров в час.

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 Теги: Британия, гонки

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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