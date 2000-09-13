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В РФ столкнулись два автобуса, погибло 5 человек. Видео

В РФ столкнулись два автобуса, погибло 5 человек. Видео Еще 23 человека получили ранения.

Вечером во вторник, 18 сентября, в Воронежской области России, на трассе "Дон", столкнулись два пассажирских автобуса: пять человек погибло, 23 госпитализировано, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Как отмечается, пассажирский автобус Volvo остановился на обочине дороги, так как у него возникла техническая неисправность. В этот момент в него на полном ходу влетел другой пассажирский автобус Neoplan.

По словам одного из водителей, он остановил транспортное средство из-за утечки топлива и спустя несколько минут произошла смертельная авария: "Мы даже не поняли, о чем речь идет. Волной нас откинуло в разные стороны. Вышли, и через две-три минуты удар у нас. Два пассажира были внутри и вещи".

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"Мы сразу побежали, как всегда, первую помощь оказывать. Ехали в Пятигорск из Москвы", – рассказал водитель одному из местных телеканалов.

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 Теги: Россия, ДТП

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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