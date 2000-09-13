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В России обсуждают «месть» Израилю за сбитый Ил-20. Видео
На росТВ обсуждают месть Израилю за сбитый войсками Асада российский Ил-20.
Россия в праве нанести авиаудар по военным объектам на территории Израиля.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, именно так предложил отомстить Израилю один из участников пропагандистского шоу на росТВ за сбитый сирийскими ПВО российский самолет Ил-20.
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"Если это оставить безнаказанным, то это будет продолжаться. Наказать разрывом дипломатических отношений. Это уже наказать. Безусловно, я не призываю начать войну, но Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов. Россия относится к тем государствам, которые вправе и могут нанести удар и ей не ответят потому, что надо быть идиотом, чтобы ответить России", - заявили участник телешоу.
Россия в праве нанести авиаудар по военным объектам на территории Израиля.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, именно так предложил отомстить Израилю один из участников пропагандистского шоу на росТВ за сбитый сирийскими ПВО российский самолет Ил-20.
Читайте также: В Черкассах прохожие подрались с водителем маршрутки. Видео
"Если это оставить безнаказанным, то это будет продолжаться. Наказать разрывом дипломатических отношений. Это уже наказать. Безусловно, я не призываю начать войну, но Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов. Россия относится к тем государствам, которые вправе и могут нанести удар и ей не ответят потому, что надо быть идиотом, чтобы ответить России", - заявили участник телешоу.
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