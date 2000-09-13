» » Массовое ДТП в Киеве: столкнулись 5 машин. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Массовое ДТП в Киеве: столкнулись 5 машин. Видео

Массовое ДТП в Киеве: столкнулись 5 машин. ВидеоVolkswagen столкнулся с Toyota, после чего перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, где снес еще три автомобиля.

На улице Антоновича в Киеве произошло массовое ДТП. В среду, 19 сентября, столкнулись пять автомобилей. Один человек госпитализирован в критическом состоянии. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Автомобиль Volkswagen столкнулся с Toyota, после чего перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, где снес Toyota Camry, BMW и Daewoo Lanos.

Отмечается, что водитель Volkswagen находится в критическом состоянии без сознания, его отвезли в реанимацию. Все удары его авто пришлись на сторону водителя.

Читайте также: В Хмельницком загорелась школа. Видео

На месте ДТП работают врачи "скорой помощи" и правоохранители.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДТП, Киев, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:25 » Автор: Богдан Процив
     1269
     0

Похожие новости по теме

ДТП в Киеве: от удара Subaru перевернулся на крышу. Видео ДТП в Киеве: от удара Subaru перевернулся на крышу. Видео

Пострадавших нет.

В Днепре Lanos влетел в бетонные блоки, приземлился на крышу и загорелся. Видео В Днепре Lanos влетел в бетонные блоки, приземлился на крышу и загорелся. Видео

Водителя вовремя вытащили из машины

ДТП в Киеве: автомобиль врезался в ограждение и перевернулся. Видео ДТП в Киеве: автомобиль врезался в ограждение и перевернулся. Видео

Водитель Chevrolet получил серьёзную травму.

Массовое ДТП в Киеве: столкнулись автобус и три легковушки. Видео Массовое ДТП в Киеве: столкнулись автобус и три легковушки. Видео

Водителей легковых авто увезла скорая помощь

Массовое ДТП в Киеве: Honda протаранила четыре автомобиля. Видео Массовое ДТП в Киеве: Honda протаранила четыре автомобиля. Видео

На Большой Окружной на повороте на Бучу столкнулись Honda, Volkswagen, Skoda, Mercedes и Hyundai.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх