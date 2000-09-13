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Массовое ДТП в Киеве: столкнулись 5 машин. Видео
Volkswagen столкнулся с Toyota, после чего перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, где снес еще три автомобиля.
На улице Антоновича в Киеве произошло массовое ДТП. В среду, 19 сентября, столкнулись пять автомобилей. Один человек госпитализирован в критическом состоянии. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автомобиль Volkswagen столкнулся с Toyota, после чего перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, где снес Toyota Camry, BMW и Daewoo Lanos.
Отмечается, что водитель Volkswagen находится в критическом состоянии без сознания, его отвезли в реанимацию. Все удары его авто пришлись на сторону водителя.
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На месте ДТП работают врачи "скорой помощи" и правоохранители.
На улице Антоновича в Киеве произошло массовое ДТП. В среду, 19 сентября, столкнулись пять автомобилей. Один человек госпитализирован в критическом состоянии. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автомобиль Volkswagen столкнулся с Toyota, после чего перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, где снес Toyota Camry, BMW и Daewoo Lanos.
Отмечается, что водитель Volkswagen находится в критическом состоянии без сознания, его отвезли в реанимацию. Все удары его авто пришлись на сторону водителя.
Читайте также: В Хмельницком загорелась школа. Видео
На месте ДТП работают врачи "скорой помощи" и правоохранители.
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