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Ведущего прогноза погоды в США высмеяли за наигранность. Видео
Репортер преувеличивает силу стихии.
Несколько дней назад ведущий канала Weather Channel Майк Сайдел во время включения из штата Северная Каролина, который зацепил слабеющий ураган Флоренс, заявлял на камеру, что "ситуация чрезвычайно плохая" и едва держался на ногах от "порывов ветра".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Как пишет Голос Америки, при этом во время прямого включения на фоне без проблем прошли двое мужчин в шортах, которым были нипочем порывы ветра. Американцы посчитали, что репортер преувеличивает силу стихии и ответили ему видеопародиями и фотожабами.
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На канале заявили, что репортер на момент выхода в эфир долгое время работал, стоял в траве, где якобы удерживать равновесие было сложнее, чем на мостовой, и пытался найти позицию, при которой ветер не мешал бы ему слышать ведущего в студии через наушник.
Несколько дней назад ведущий канала Weather Channel Майк Сайдел во время включения из штата Северная Каролина, который зацепил слабеющий ураган Флоренс, заявлял на камеру, что "ситуация чрезвычайно плохая" и едва держался на ногах от "порывов ветра".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Как пишет Голос Америки, при этом во время прямого включения на фоне без проблем прошли двое мужчин в шортах, которым были нипочем порывы ветра. Американцы посчитали, что репортер преувеличивает силу стихии и ответили ему видеопародиями и фотожабами.
Читайте также: Толстая собака стала героиней прогноза погоды. Видео
На канале заявили, что репортер на момент выхода в эфир долгое время работал, стоял в траве, где якобы удерживать равновесие было сложнее, чем на мостовой, и пытался найти позицию, при которой ветер не мешал бы ему слышать ведущего в студии через наушник.
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