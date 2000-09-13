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В больницах США будут работать роботы с социальным интеллектом. Видео
Испытания начались в клиниках в Далласе и Хьюстоне.
Diligent Robotics показала последнюю версию своего робота-санитара. У него есть все, что нужно для помощи медперсоналу: лицо, руки и колесики, а также социальный интеллект.
И он уже приступил к работе в клиниках Техаса. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.
- Moxi - улучшенная версия прототипа по имени Polly, первого робота компании Diligent, По сравнению с ним Moxi стал компактнее, у него появилось лицо, изменилось место крепления манипуляторов, - рассказывает VentureBeat.
- Если у объекта есть лицо и глаза, у людей немедленно возникает эмпатическая связь, которая и должна появиться между сотрудниками. Если вы хотите, чтобы робот стал полноправным членом команды, ему нужно уметь более четко проявлять свои социальные навыки, - говорит Андреа Томас, директор лаборатории, в которой разработали Moxi.
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Робот-санитар оснащен стандартным набором устройств для навигации и движения по коридорам, заполненным людьми и хрупким оборудованием.
Не врезаться в них ему помогают камеры и лидар на голове и в основании корпуса. Встречных он приветствует, но путать его с ботом для разговоров не стоит: он не станет отвечать на не относящиеся к его работе вопросы, как Alexa или Google Assistant.
- И вообще, как пишет VentureBeat, он не из болтливых - предпочитает пищать или свистеть.
Испытания начались на этой неделе в двух клиниках в Далласе и Хьюстоне. Основная задача Moxi - подносить врачам и медсестрам инструменты и медикаменты, чтобы ускорить обслуживание пациентов. Лицо пригодится, чтобы попутно проявлять дружелюбие, примиряя пациентов с неминуемой автоматизацией.
Diligent Robotics показала последнюю версию своего робота-санитара. У него есть все, что нужно для помощи медперсоналу: лицо, руки и колесики, а также социальный интеллект.
И он уже приступил к работе в клиниках Техаса. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.
- Moxi - улучшенная версия прототипа по имени Polly, первого робота компании Diligent, По сравнению с ним Moxi стал компактнее, у него появилось лицо, изменилось место крепления манипуляторов, - рассказывает VentureBeat.
- Если у объекта есть лицо и глаза, у людей немедленно возникает эмпатическая связь, которая и должна появиться между сотрудниками. Если вы хотите, чтобы робот стал полноправным членом команды, ему нужно уметь более четко проявлять свои социальные навыки, - говорит Андреа Томас, директор лаборатории, в которой разработали Moxi.
Читайте также: Роботы будут нападать на людей, - ученые
Робот-санитар оснащен стандартным набором устройств для навигации и движения по коридорам, заполненным людьми и хрупким оборудованием.
Не врезаться в них ему помогают камеры и лидар на голове и в основании корпуса. Встречных он приветствует, но путать его с ботом для разговоров не стоит: он не станет отвечать на не относящиеся к его работе вопросы, как Alexa или Google Assistant.
- И вообще, как пишет VentureBeat, он не из болтливых - предпочитает пищать или свистеть.
Испытания начались на этой неделе в двух клиниках в Далласе и Хьюстоне. Основная задача Moxi - подносить врачам и медсестрам инструменты и медикаменты, чтобы ускорить обслуживание пациентов. Лицо пригодится, чтобы попутно проявлять дружелюбие, примиряя пациентов с неминуемой автоматизацией.
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