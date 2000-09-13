» » В Сети показали невероятные видео при замедленной съемке. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети показали невероятные видео при замедленной съемке. Видео

В Сети показали невероятные видео при замедленной съемке. ВидеоСмартфоны уже умеют снимать в таком режиме.

Кинорежиссеры и авторы рекламных роликов давно заметили, что кадры в замедленной съемке приходятся по вкусу большинству зрителей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Неудивительно, что сегодня их можно встретить практически в каждом фильме, и даже некоторые смартфоны уже умеют снимать в таком режиме.

Читайте также: Так выглядит столкновение грузовика в замедленной съемке. Видео

В данном ролике собраны несколько видео, созданные при помощи замедления, и поверьте, они удивительным образом завораживают.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сеть, Видео, замедление

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
     91
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали невероятные кадры дождя в Альпах. Видео В Сети показали невероятные кадры дождя в Альпах. Видео

Вы такого точно не видели!

Так выглядит столкновение грузовика в замедленной съемке. Видео Так выглядит столкновение грузовика в замедленной съемке. Видео

Грузовик въехал в низкий мост.

Падение «водяной бомбы» в замедленной съемке. Видео Падение «водяной бомбы» в замедленной съемке. Видео

How Ridiculous специализируются на исполнении различных экспериментов.

Как выглядит выстрел при съемке в 73 тысячи кадров в секунду. Видео Как выглядит выстрел при съемке в 73 тысячи кадров в секунду. Видео

Что происходит с пулей - на видео.

Зрителей поразили уникальные кадры взлета и посадки самолетов в аэропорту. Видео Зрителей поразили уникальные кадры взлета и посадки самолетов в аэропорту. Видео

В ролике отсняты ряд захватывающих моментов взлета самолета со всех ракурсов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх