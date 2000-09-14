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Мать десятерых детей совершила самоубийство. Видео

Мать десятерых детей совершила самоубийство. Видео Женщина покончила с собой в сарае.

Многодетная мать покончила с собой в селе Бобрик Киевской области. 37-летняя Любовь Нижник, у которой осталось шесть дочерей и четыре сына, повесилась в сарае, в среду, 19 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

Так, женщину мертвой обнаружили дети, которые играли во дворе. Односельчане рассказывают, что Нижник якобы была беременна 11 ребенком. Ее родственники отказались давать комментарии СМИ.

Известно, что за час до самоубийства, со слов соседей, женщина громко ссорилась со своим сожителем.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства и подробности трагедии.

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 Теги: самоубийство, многодетная мать

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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