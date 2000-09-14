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Канадские пожарные показали огненный торнадо. Видео

Канадские пожарные показали огненный торнадо. Видео Шквальный ветер вырвал шланг из рук пожарных.

С необычным противником довелось столкнуться команде пожарных в Британской Колумбии - палки в колеса им вставлял торнадо, укравший шланг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.

Это видео было сделано примерно в 160 километрах к западу от города Принс-Джордж, в окрестностях Вандерхофа. Пожарные прибыли в лес, чтобы остановить распространение огня, но налетевший торнадо изменил их планы – он подхватил растянутый по земле рукав и поднял его на высоту в 200 футов (больше 60 метров).

К такому повороту событий пожарные явно были не готовы. Ветер был такой силы, что отобрать шланг назад удалось только втроём. Причём дерзкое поведение смерча так разозлило пожарных, что один из спасателей даже начал кидаться в него камнями.​

Как пишет одна из спасателей, Мэри Шидловски, опубликовавшая видео в своём инстаграме, смерч испортил пожарный рукав. По её словам, с подобным они сталкиваются впервые.

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Огненные торнадо или огненные вихри образуются, когда сильные ветры вступают в контакт с бушующими лесными пожарами.

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 Теги: Канада, пожар

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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