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Известная певица начала рекламировать нижнее белье. Видео
Рианна снялась в рекламе собственного бренда белья.
30-летняя певица Рианна (Rihanna) давно занимается модным и бьюти-бизнесом. Ее последний проект - собственная линия нижнего белья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
На прошедшей в Нью-Йорке Неделе моды Рианна представила коллекцию Savage x Fenty. Этот показ стал одним из самых запоминающихся событий мероприятия. Певица разработала около 50 комплектов белья - от самых провокационных до обычных повседневных. Линейку белья представляли на подиуме модели разной комплекции. Видео с моментами из шоу можно посмотреть на YouTube.
Новая коллекция Рианны пользуется спросом, но бизнес-леди не собирается останавливаться на достигнутом. Для того чтобы сделать бренд еще популярнее, она сама снялась в его рекламе.
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В коротком видео Рианна позирует в зеленом кружевном белье и перчатках, сидя в прозрачной полусфере. Поклонники восхитились образом певицы. Они считают, что Рианна выглядит как настоящая языческая богиня джунглей и дикой природы.
30-летняя певица Рианна (Rihanna) давно занимается модным и бьюти-бизнесом. Ее последний проект - собственная линия нижнего белья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
На прошедшей в Нью-Йорке Неделе моды Рианна представила коллекцию Savage x Fenty. Этот показ стал одним из самых запоминающихся событий мероприятия. Певица разработала около 50 комплектов белья - от самых провокационных до обычных повседневных. Линейку белья представляли на подиуме модели разной комплекции. Видео с моментами из шоу можно посмотреть на YouTube.
Новая коллекция Рианны пользуется спросом, но бизнес-леди не собирается останавливаться на достигнутом. Для того чтобы сделать бренд еще популярнее, она сама снялась в его рекламе.
Читайте также: Известный режиссер сделал предложение на сцене вручения "Эмми"
В коротком видео Рианна позирует в зеленом кружевном белье и перчатках, сидя в прозрачной полусфере. Поклонники восхитились образом певицы. Они считают, что Рианна выглядит как настоящая языческая богиня джунглей и дикой природы.
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