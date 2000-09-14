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В Италии автомобиль въехал в толпу. Видео

В Италии автомобиль въехал в толпу. Видео Четыре человека получили травмы.

Автомобиль врезался в группу пешеходов на улице, которая ведет к площади Святого Петра в Ватикане, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Отмечается, что в результате инцидента пострадала семья из Польши. По предварительным данным, пострадали четыре человека, включая двух детей.

Предполагается, что водитель мог не справиться с управлением на скользкой дороге.

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В данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.

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 Теги: Италия, ДТП

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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