Жильцы пятиэтажки в Запорожье страдают от невыносимой вони. Видео

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Жильцы одного из многоквартирных домов Запорожья прозвали свое здание "вонючим" из-за нестерпимого смрада, который идет из подвала, где проржавели канализационные трубы. Также в здании протекает и крыша.Так, один из жителей дома, Сергей Борисенко, квартира которого расположена на пятом этаже, точно под дырой в кровле, признался, что во время дождя с потолков льется вода, а потому он всегда держит наготове ведра и бутылки."Вот, пожалуйста, течет по всей линии, разводы в углу", – показал он "пейзажи" на стенах своего жилища.Но еще более ужасающая картина – в подвале, который периодически заливает нечистотами из канализационной трубы. По словам жительницы дома, спускаться туда страшно даже работникам аварийной службы."Вот такое у нас, тут где-то что-то шипит, в той стороне где-то вода бежит, но сейчас вода, слава богу, ушла", – рассказала Марина Проценко.Из-за подвала с нечистотами дом и прозвали "вонючим"."Вонючий дом из-за того, что залит полный подвал, этого комарья здесь полно", – пожаловался житель дома Сергей Ярошенко.Починить кровлю и заменить проржавевшие канализационные трубы жильцы дома просят коммунальщиков уже не первый год, но получают лишь обещания."19.07.2017 года откачано, будут продолжаться работы. Никто ничего не продолжает", – припомнила жительница дома Валентина Коваленко.В свою очередь, коммунальщики говорят, что средств на ремонт не хватает, поскольку жильцы пятиэтажки платят коммуналку только наполовину. При этом они пообещали, что до конца года дом все же отремонтируют."Предполагался частичный ремонт кровель, частичный ремонт водоотводящих систем водосточных труб, козырьков и замена выпуска третьего подъезда", – отметила Людмила Золотенко, начальник службы технического обслуживания и производства Коммунального предприятия "Запорожремсервис".Впрочем, жильцы опасаются, что до холодов коммунальщики не успеют, а потому собрали подписи под обращением к мэру с требованием начать ремонт немедленно.