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Белорусская группа Naviband записала песню на украинском. Видео

Белорусская группа Naviband записала песню на украинском. ВидеоГруппа записала первую украиноязычную песню "Сумне море".

Белорусская группа Naviband, которая в 2017 году боролась за победу на песенном конкурсе "Евровидение", записали украиноязычную песню. Композиция "Сумне море" уже покоряет сеть.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Яркие участники белорусской группы "Naviband" Артем Лукьяненко и Ксения Жук решили покорить сердца украинцев. После визита в Киев на "Евровидение-2017" дуэт получил немалый успех, а затем активно выступал на отечественной сцене. Теперь же группа записала первую украиноязычную песню "Сумне море", чем потряс меломанов.

За последние 2 года мы с группой нередко бывали в Украине с концертами и давно думали о том, чтобы записать песню на украинском языке – красивом, благозвучном и очень похожем на наш,– рассказали вокалисты.

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По словам Артема Лукьяненко и Ксении Жук, сначала песню записывали на белорусском, однако во время создания композиции кто-то в студии напел несколько строк на украинском. Так группа "Naviband" решила перепеть трек. Помог музыкантам в этом ведущий и журналист Владимир Бирюков, который перевел слова песни на украинский.


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 Теги: Naviband, Видео

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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