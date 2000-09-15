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Песня Эминема побила рекорд на YouTube. Видео
Песня пользуется просто бешеной популярностью.
Новая песня Эминема «Killshot» собрала за сутки на YouTube около 38 млн прослушиваний, тем самым побив рекорд среди рэп-исполнителей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.
Новый трек стал ответом на дисс «Rap Devil» музыканта Machine Gun Kelly, где последний оскорбляет Эминема. В свою очередь, Rap Devil также является ответом на выпад.
Рэперу Machine Gun Kelly удалось добрался до 13-й строчки в Billboard Hot 100 с этой песней. О результатах «Killshot» станет известно на следующей неделе.
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На утро 20 сентября трек собрал свыше 86 млн прослушиваний.
Новая песня Эминема «Killshot» собрала за сутки на YouTube около 38 млн прослушиваний, тем самым побив рекорд среди рэп-исполнителей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.
Новый трек стал ответом на дисс «Rap Devil» музыканта Machine Gun Kelly, где последний оскорбляет Эминема. В свою очередь, Rap Devil также является ответом на выпад.
Рэперу Machine Gun Kelly удалось добрался до 13-й строчки в Billboard Hot 100 с этой песней. О результатах «Killshot» станет известно на следующей неделе.
Читайте также: 91-летняя гимнастка побила свой рекорд Гиннесса. Видео
На утро 20 сентября трек собрал свыше 86 млн прослушиваний.
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