» » Песня Эминема побила рекорд на YouTube. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Песня Эминема побила рекорд на YouTube. Видео

Песня Эминема побила рекорд на YouTube. ВидеоПесня пользуется просто бешеной популярностью.

Новая песня Эминема «Killshot» собрала за сутки на YouTube около 38 млн прослушиваний, тем самым побив рекорд среди рэп-исполнителей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.

Новый трек стал ответом на дисс «Rap Devil» музыканта Machine Gun Kelly, где последний оскорбляет Эминема. В свою очередь, Rap Devil также является ответом на выпад.

Рэперу Machine Gun Kelly удалось добрался до 13-й строчки в Billboard Hot 100 с этой песней. О результатах «Killshot» станет известно на следующей неделе.

Читайте также: 91-летняя гимнастка побила свой рекорд Гиннесса. Видео

На утро 20 сентября трек собрал свыше 86 млн прослушиваний.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: YouTube, видео, Эминем

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
     1977
     0

Похожие новости по теме

Украинский видеоклип побил рекорд на YouTube Украинский видеоклип побил рекорд на YouTube

Песня действительно достойна того, чтобы ее услышали.

Клип Эминема стал новым хитом Сети. Видео Клип Эминема стал новым хитом Сети. Видео

Эминем посвятил клип критике в свой адрес.

Трамп Трамп "спел" известную песню Тейлор Свифт. Видео

Необычный ролик собрал много просмотров.

Тейлор Свифт новым клипом побила рекорд по просмотрам за сутки. Видео Тейлор Свифт новым клипом побила рекорд по просмотрам за сутки. Видео

Клип на песню Look What You Made Me Do за первые сутки набрал 28 млн просмотров.

91-летняя гимнастка побила свой рекорд Гиннесса. Видео 91-летняя гимнастка побила свой рекорд Гиннесса. Видео

Для 91-летней Йоханны Каас возраст не помеха.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх