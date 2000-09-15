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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали тайфун Мангхут в Гонконге. Видео

В Сети показали тайфун Мангхут в Гонконге. ВидеоСтрашно даже представить такое.

Метеорологи называют ураган мощнейшим тропическим циклоном, с которым мир сталкивался в этом году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Какие на сегодняшний день последствия:

власти Гонконга сообщают, что в результате шторма пострадали более 100 человек, информации о погибших пока нет,
сила ветра здесь достигала 117 километров в час,

уровень воды местами поднялся на 3,5 метра - рыбу вымыло на улицы города,

большинство магазинов и учреждений закрыли,

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отменено около 800 авиарейсов. Отмена полетов задела по крайней мере 100 000 пассажиров.

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 Теги: Видео, Гонконг, тайфун

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Вчера, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
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