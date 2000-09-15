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В Сети показали тайфун Мангхут в Гонконге. Видео
Страшно даже представить такое.
Метеорологи называют ураган мощнейшим тропическим циклоном, с которым мир сталкивался в этом году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Какие на сегодняшний день последствия:
власти Гонконга сообщают, что в результате шторма пострадали более 100 человек, информации о погибших пока нет,
сила ветра здесь достигала 117 километров в час,
уровень воды местами поднялся на 3,5 метра - рыбу вымыло на улицы города,
большинство магазинов и учреждений закрыли,
Читайте также: В Сети показали пугающие кадры мощного тайфуна в Китае. Видео
отменено около 800 авиарейсов. Отмена полетов задела по крайней мере 100 000 пассажиров.
Метеорологи называют ураган мощнейшим тропическим циклоном, с которым мир сталкивался в этом году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Какие на сегодняшний день последствия:
власти Гонконга сообщают, что в результате шторма пострадали более 100 человек, информации о погибших пока нет,
сила ветра здесь достигала 117 километров в час,
уровень воды местами поднялся на 3,5 метра - рыбу вымыло на улицы города,
большинство магазинов и учреждений закрыли,
Читайте также: В Сети показали пугающие кадры мощного тайфуна в Китае. Видео
отменено около 800 авиарейсов. Отмена полетов задела по крайней мере 100 000 пассажиров.
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