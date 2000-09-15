Раздел: Видеоновости
На Полтавщине мать школьника избила учительницу. Видео
Пострадавшая находится в больнице с травмами средней тяжести
В поселке Скороходово Полтавской области мать школьника избила на глазах у учеников их учительницу. Пострадавшая оказалась в больнице. Муж учительницы рассказал об инциденте, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"13 сентября жена была на работе в школе. Отработала урок, началась перемена и в этот момент к ней забежала какая-то женщина с нецензурной бранью. Жена эту женщину не знала. Говорит ей: "идите в класс, а дети пусть выйдут, чтобы дети этого всего не слышали". Пока жена развернулась, чтобы дойти до учительского стола, эта женщина ударила ее сзади по голове, Марина потеряла сознание, а нападающая продолжила бить ее ногами и таскать за волосы", - рассказал супруг пострадавшей Игорь Знахаренко.
"Жена пришла в себя, когда к ней начали сбегаться другие учителя. Свидетелями избиения стали как дети, так и учителя. Жену без сознания увезла карета "скорой", - сообщил он.
"Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и вывих шейного сустава. Ей сразу вправили его и одели корсет", - отметил Знахаренко.
Медики оценили степень телесных повреждений как средней тяжести.
Муж пострадавшей Марины Знахаренко отметил, что у напавшей женщины неблагополучная семья.
"У нее не совсем благополучная семья. У этого ребенка задержка психомоторного развития. У жены не было никаких конфликтов ни с ребенком, ни с ее родителями. За 3-4 дня до инцидента Марина звонила ей, ведь ребенок каждый день носил в школу все учебники и тетради. Больше разговоров не было", - отметил Знахаренко.
По факту избиения было написано заявление в полицию.
"Только после повторного обращения в полицию нападавшую повезли на экспертизу, обнаружили алкоголь в крови. С ее слов, причиной для нападения на мою жену стало то, что ребенок пришел домой и сказал, что в школе его избили. Хотя на тот момент ребенок еще был в школе. Вторая причина, что якобы моя жена звонила ее мужу. Хотя это полнейшая ложь", - отметил Игорь Знахаренко.
В полиции по факту избиения открыто уголовное производство.
Стоит отметить, что в начале года учительница вышла из декретного отпуска, передает "Сегодня".
"Она намотала мои волосы на свою руку, я лежала на полу, она начала меня бить ногами", - рассказала учительница Марина Знахаренко.
"Когда я опять пришла в себя, я стояла у стены, она взяла меня за волосы и била головой о стену", - добавила пострадавшая.
В школе рассказали, что мальчик дерется с детьми и употребляет ненормативную лексику.
Читайте также: В России учительница избила школьника учебником. Видео
Если бы травмы учительными квалифицировали как легкие телесные повреждения, - злоумышленнице грозил бы штраф 1700 гривен.
В поселке Скороходово Полтавской области мать школьника избила на глазах у учеников их учительницу. Пострадавшая оказалась в больнице. Муж учительницы рассказал об инциденте, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"13 сентября жена была на работе в школе. Отработала урок, началась перемена и в этот момент к ней забежала какая-то женщина с нецензурной бранью. Жена эту женщину не знала. Говорит ей: "идите в класс, а дети пусть выйдут, чтобы дети этого всего не слышали". Пока жена развернулась, чтобы дойти до учительского стола, эта женщина ударила ее сзади по голове, Марина потеряла сознание, а нападающая продолжила бить ее ногами и таскать за волосы", - рассказал супруг пострадавшей Игорь Знахаренко.
"Жена пришла в себя, когда к ней начали сбегаться другие учителя. Свидетелями избиения стали как дети, так и учителя. Жену без сознания увезла карета "скорой", - сообщил он.
"Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и вывих шейного сустава. Ей сразу вправили его и одели корсет", - отметил Знахаренко.
Медики оценили степень телесных повреждений как средней тяжести.
Муж пострадавшей Марины Знахаренко отметил, что у напавшей женщины неблагополучная семья.
"У нее не совсем благополучная семья. У этого ребенка задержка психомоторного развития. У жены не было никаких конфликтов ни с ребенком, ни с ее родителями. За 3-4 дня до инцидента Марина звонила ей, ведь ребенок каждый день носил в школу все учебники и тетради. Больше разговоров не было", - отметил Знахаренко.
По факту избиения было написано заявление в полицию.
"Только после повторного обращения в полицию нападавшую повезли на экспертизу, обнаружили алкоголь в крови. С ее слов, причиной для нападения на мою жену стало то, что ребенок пришел домой и сказал, что в школе его избили. Хотя на тот момент ребенок еще был в школе. Вторая причина, что якобы моя жена звонила ее мужу. Хотя это полнейшая ложь", - отметил Игорь Знахаренко.
В полиции по факту избиения открыто уголовное производство.
Стоит отметить, что в начале года учительница вышла из декретного отпуска, передает "Сегодня".
"Она намотала мои волосы на свою руку, я лежала на полу, она начала меня бить ногами", - рассказала учительница Марина Знахаренко.
"Когда я опять пришла в себя, я стояла у стены, она взяла меня за волосы и била головой о стену", - добавила пострадавшая.
В школе рассказали, что мальчик дерется с детьми и употребляет ненормативную лексику.
Читайте также: В России учительница избила школьника учебником. Видео
Если бы травмы учительными квалифицировали как легкие телесные повреждения, - злоумышленнице грозил бы штраф 1700 гривен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
135
0
Также советуем посмотреть
- Забавные снимки с котами-воришками
- Забавные поступки девушек с неповторимой логикой
- Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
- На эти прикольные фотки невозможно смотреть спокойно
- В МИД РФ рассказали, сколько украинцев получили статус беженца в России
- Потешные собаки, не сумевшие преодолеть страх
- Россию призвали освободить политзаключенного Чапуха
- Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома
- Над интерьером этих отелей можно лишь посмеяться
- Американец «провернул» забавное ограбление с помощью ребенка
- Россияне подставили сами себя
- Японский школьник насмешил мир странным стилем одежды
- Девочка превратила авто соседа в "холст" для рисования
- Чим наш міністр оборони відрізняється від міністра оборони Британії
- В результате столкновений под Радой пострадали 4 человека
- Понятой "Кот": Сеть насмешило фото, обнародованное СБУ
- Зачем России выдали Тумгоева
- Следователи СБУ займутся конфликтом между антикоррупционерами
- Кто такие «предполитики»
- «Умный дом» оставил хозяина на пороге, спутав его с Бэтменом
- Тимошенко вперто продовжує проросійський курс
- Боевики обстреляли из артиллерии Широкино
- Асад убивает россиян
- Фермер надеялся вырастить цыплят, но что-то пошло не так
- Депутати почали робочий тиждень гарно
- Авиакомпания знатно оконфузилась с надписью на самолете
- Под Радой начались стычки, ранен полицейский
- Санкции против России: возможные последствия
- Любопытный баклан испортил работу финской метеостанции
- ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
Оставьте свой комментарий