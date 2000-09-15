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На Полтавщине мать школьника избила учительницу. Видео

На Полтавщине мать школьника избила учительницу. ВидеоПострадавшая находится в больнице с травмами средней тяжести

В поселке Скороходово Полтавской области мать школьника избила на глазах у учеников их учительницу. Пострадавшая оказалась в больнице. Муж учительницы рассказал об инциденте, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"13 сентября жена была на работе в школе. Отработала урок, началась перемена и в этот момент к ней забежала какая-то женщина с нецензурной бранью. Жена эту женщину не знала. Говорит ей: "идите в класс, а дети пусть выйдут, чтобы дети этого всего не слышали". Пока жена развернулась, чтобы дойти до учительского стола, эта женщина ударила ее сзади по голове, Марина потеряла сознание, а нападающая продолжила бить ее ногами и таскать за волосы", - рассказал супруг пострадавшей Игорь Знахаренко.

"Жена пришла в себя, когда к ней начали сбегаться другие учителя. Свидетелями избиения стали как дети, так и учителя. Жену без сознания увезла карета "скорой", - сообщил он.

"Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и вывих шейного сустава. Ей сразу вправили его и одели корсет", - отметил Знахаренко.

Медики оценили степень телесных повреждений как средней тяжести.

Муж пострадавшей Марины Знахаренко отметил, что у напавшей женщины неблагополучная семья.

"У нее не совсем благополучная семья. У этого ребенка задержка психомоторного развития. У жены не было никаких конфликтов ни с ребенком, ни с ее родителями. За 3-4 дня до инцидента Марина звонила ей, ведь ребенок каждый день носил в школу все учебники и тетради. Больше разговоров не было", - отметил Знахаренко.

По факту избиения было написано заявление в полицию.

"Только после повторного обращения в полицию нападавшую повезли на экспертизу, обнаружили алкоголь в крови. С ее слов, причиной для нападения на мою жену стало то, что ребенок пришел домой и сказал, что в школе его избили. Хотя на тот момент ребенок еще был в школе. Вторая причина, что якобы моя жена звонила ее мужу. Хотя это полнейшая ложь", - отметил Игорь Знахаренко.

В полиции по факту избиения открыто уголовное производство.

Стоит отметить, что в начале года учительница вышла из декретного отпуска, передает "Сегодня".

"Она намотала мои волосы на свою руку, я лежала на полу, она начала меня бить ногами", - рассказала учительница Марина Знахаренко.

"Когда я опять пришла в себя, я стояла у стены, она взяла меня за волосы и била головой о стену", - добавила пострадавшая.

В школе рассказали, что мальчик дерется с детьми и употребляет ненормативную лексику.

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Если бы травмы учительными квалифицировали как легкие телесные повреждения, - злоумышленнице грозил бы штраф 1700 гривен.

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 Теги: Полтавская область, учительница

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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