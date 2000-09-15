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В серой зоне Донбасса может взорваться «бомба» массового поражения. Видео
Попадание даже одного снаряда в контейнеры с хлором может убить все вокруг.
Ни одно массированное нашествие боевиков на фронте не проходит для оккупантов безнаказанно.
Об этом заявил командующий Объединенных сил, генерал Сергей Наев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН. В то же время, из-за тех же обстрелов настоящая бомба массового поражения может взорваться в серой зоне, между Авдеевкой и оккупированной Ясиноватой. Две тонны хлора, необходимого для работы Донецкой фильтровальной станции, - и достаточно одного снаряда, чтобы превратить окрестные города в пустыню.
На Донбассе произошло отражение у врага ранее утраченных позиций - танковой ротой при поддержке ударных вертолетов.
"Наиболее хорошее оружие против танка - другой танк. Это наступление, да! Это не репетиция! Это постоянная готовность того, что всегда нужно быть готовым!", - говорит Наев.
Но уверяет, что и без танков вражеские артиллерийские атаки безнаказанно украинская армия не оставляет.
"Если не видно танк, нет прямой видимости, чтобы устранить угрозу для военнослужащих, применяется в соответствии артиллерия, соответствующего калибра", - говорит Наев.
При подобных ситуациях украинские военные сейчас идут в наступление.
И на самом деле фронт от Станицы Луганской до побережья Азова совершенно разный. Скошенные осколками словно гигантскими топорами деревья. Разбитый тысячами разрывов некогда уютный, дачный поселок. Разбитый в пыль бетон гигантских промышленных сооружений. Такая сейчас Авдеевская промзона. Бойцам здесь приходилось воевать со ставропольськими спецназовцами. Им приходилось усмирять, говорят бойцы, рязанских десантников. Только недавно напротив них стояли заезжие убийцы с Кавказа – и показывают фото чеченского флага.
В последнее время, рассказывают армейцы, на самой "промке" ситуация хотя бы относительно стабилизировалась. Но снайперы чужаков ходить в полный рост таки не дают. И тем же чужакам действительность доказывает - уж точно нет никакого дела до техногенной бомбы, притаившейся в так называемой серой зоне между оккупированной Ясиноватой и Авдеевкой.
Сейчас один рабочий контейнер и два полных. Здесь около 500 килограммов осталось. И плюс два полных – 1800. В общем 2300 килограммов хлора.
Концентрированный хлор нужен для нормальной работы Донецкой фильтровальной станции. В случае попадания сюда эти контейнеры способны превратить все на много километров вокруг на нежилую зону.
Только с начала года по меньшей мере трижды, когда снаряды оккупантов попадали в местную энергоподстанцию, действительно чудо спасало от непоправимого.
Зато водопровод, что проходит прямо по линии фронта, не устоял – его пробили.
Это - даже не ноль, это - абсолютный минус. К вражеским позициям в районе Ясиноватской развязки - просто несколько метров. Из этих огромных труб, которые были повреждены взрывами снарядов, ежечасно фонтаном просто в землю утекало полторы тысячи литров воды.
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Даже после договоренностей о тишине на уровне СЦКК их заделывали ремонтники просто под прицелом оружия оккупантов. И благодаря этому в Авдеевке и четырех районах оккупированного Донецка сегодня снова есть питьевая вода. Но долго ли так продлится, сейчас не берется прогнозировать никто.
Ни одно массированное нашествие боевиков на фронте не проходит для оккупантов безнаказанно.
Об этом заявил командующий Объединенных сил, генерал Сергей Наев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН. В то же время, из-за тех же обстрелов настоящая бомба массового поражения может взорваться в серой зоне, между Авдеевкой и оккупированной Ясиноватой. Две тонны хлора, необходимого для работы Донецкой фильтровальной станции, - и достаточно одного снаряда, чтобы превратить окрестные города в пустыню.
На Донбассе произошло отражение у врага ранее утраченных позиций - танковой ротой при поддержке ударных вертолетов.
"Наиболее хорошее оружие против танка - другой танк. Это наступление, да! Это не репетиция! Это постоянная готовность того, что всегда нужно быть готовым!", - говорит Наев.
Но уверяет, что и без танков вражеские артиллерийские атаки безнаказанно украинская армия не оставляет.
"Если не видно танк, нет прямой видимости, чтобы устранить угрозу для военнослужащих, применяется в соответствии артиллерия, соответствующего калибра", - говорит Наев.
При подобных ситуациях украинские военные сейчас идут в наступление.
И на самом деле фронт от Станицы Луганской до побережья Азова совершенно разный. Скошенные осколками словно гигантскими топорами деревья. Разбитый тысячами разрывов некогда уютный, дачный поселок. Разбитый в пыль бетон гигантских промышленных сооружений. Такая сейчас Авдеевская промзона. Бойцам здесь приходилось воевать со ставропольськими спецназовцами. Им приходилось усмирять, говорят бойцы, рязанских десантников. Только недавно напротив них стояли заезжие убийцы с Кавказа – и показывают фото чеченского флага.
В последнее время, рассказывают армейцы, на самой "промке" ситуация хотя бы относительно стабилизировалась. Но снайперы чужаков ходить в полный рост таки не дают. И тем же чужакам действительность доказывает - уж точно нет никакого дела до техногенной бомбы, притаившейся в так называемой серой зоне между оккупированной Ясиноватой и Авдеевкой.
Сейчас один рабочий контейнер и два полных. Здесь около 500 килограммов осталось. И плюс два полных – 1800. В общем 2300 килограммов хлора.
Концентрированный хлор нужен для нормальной работы Донецкой фильтровальной станции. В случае попадания сюда эти контейнеры способны превратить все на много километров вокруг на нежилую зону.
Только с начала года по меньшей мере трижды, когда снаряды оккупантов попадали в местную энергоподстанцию, действительно чудо спасало от непоправимого.
Зато водопровод, что проходит прямо по линии фронта, не устоял – его пробили.
Это - даже не ноль, это - абсолютный минус. К вражеским позициям в районе Ясиноватской развязки - просто несколько метров. Из этих огромных труб, которые были повреждены взрывами снарядов, ежечасно фонтаном просто в землю утекало полторы тысячи литров воды.
Читайте также: В Греции пауки захватили целый пляж. Видео
Даже после договоренностей о тишине на уровне СЦКК их заделывали ремонтники просто под прицелом оружия оккупантов. И благодаря этому в Авдеевке и четырех районах оккупированного Донецка сегодня снова есть питьевая вода. Но долго ли так продлится, сейчас не берется прогнозировать никто.
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