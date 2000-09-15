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В серой зоне Донбасса может взорваться «бомба» массового поражения. Видео

В серой зоне Донбасса может взорваться «бомба» массового поражения. ВидеоПопадание даже одного снаряда в контейнеры с хлором может убить все вокруг.

Ни одно массированное нашествие боевиков на фронте не проходит для оккупантов безнаказанно.

Об этом заявил командующий Объединенных сил, генерал Сергей Наев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН. В то же время, из-за тех же обстрелов настоящая бомба массового поражения может взорваться в серой зоне, между Авдеевкой и оккупированной Ясиноватой. Две тонны хлора, необходимого для работы Донецкой фильтровальной станции, - и достаточно одного снаряда, чтобы превратить окрестные города в пустыню.

На Донбассе произошло отражение у врага ранее утраченных позиций - танковой ротой при поддержке ударных вертолетов.

"Наиболее хорошее оружие против танка - другой танк. Это наступление, да! Это не репетиция! Это постоянная готовность того, что всегда нужно быть готовым!", - говорит Наев.

Но уверяет, что и без танков вражеские артиллерийские атаки безнаказанно украинская армия не оставляет.

"Если не видно танк, нет прямой видимости, чтобы устранить угрозу для военнослужащих, применяется в соответствии артиллерия, соответствующего калибра", - говорит Наев.

При подобных ситуациях украинские военные сейчас идут в наступление.

И на самом деле фронт от Станицы Луганской до побережья Азова совершенно разный. Скошенные осколками словно гигантскими топорами деревья. Разбитый тысячами разрывов некогда уютный, дачный поселок. Разбитый в пыль бетон гигантских промышленных сооружений. Такая сейчас Авдеевская промзона. Бойцам здесь приходилось воевать со ставропольськими спецназовцами. Им приходилось усмирять, говорят бойцы, рязанских десантников. Только недавно напротив них стояли заезжие убийцы с Кавказа – и показывают фото чеченского флага.

В последнее время, рассказывают армейцы, на самой "промке" ситуация хотя бы относительно стабилизировалась. Но снайперы чужаков ходить в полный рост таки не дают. И тем же чужакам действительность доказывает - уж точно нет никакого дела до техногенной бомбы, притаившейся в так называемой серой зоне между оккупированной Ясиноватой и Авдеевкой.

Сейчас один рабочий контейнер и два полных. Здесь около 500 килограммов осталось. И плюс два полных – 1800. В общем 2300 килограммов хлора.

Концентрированный хлор нужен для нормальной работы Донецкой фильтровальной станции. В случае попадания сюда эти контейнеры способны превратить все на много километров вокруг на нежилую зону.

Только с начала года по меньшей мере трижды, когда снаряды оккупантов попадали в местную энергоподстанцию, действительно чудо спасало от непоправимого.

Зато водопровод, что проходит прямо по линии фронта, не устоял – его пробили.

Это - даже не ноль, это - абсолютный минус. К вражеским позициям в районе Ясиноватской развязки - просто несколько метров. Из этих огромных труб, которые были повреждены взрывами снарядов, ежечасно фонтаном просто в землю утекало полторы тысячи литров воды.

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Даже после договоренностей о тишине на уровне СЦКК их заделывали ремонтники просто под прицелом оружия оккупантов. И благодаря этому в Авдеевке и четырех районах оккупированного Донецка сегодня снова есть питьевая вода. Но долго ли так продлится, сейчас не берется прогнозировать никто.

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 Теги: Донбасс, видео

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Сегодня, 10:01 » Автор: Богдан Процив
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