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Клип группы Ленинград стал предметом споров в Сети. Видео
Новая видеоработа группы была опубликована накануне.
Клип группы Ленинград Цой, который был выпущен накануне, стал предметом споров в Сети. Фанаты лидера Кино посчитали его оскорбительным и выразили свое возмущение. Ролик был опубликован на YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Главную роль в клипе исполнил Сергей Шнуров. Он предстает в образе капитана корабля, который терпит крушение, застревая среди астероидов. В итоге корабль Шнурова взрывается, столкнувшись с автомобилем Tesla Roadster, который был отправлен в космос компанией SpaceX Илона Маска.
В финале клипа, под отрывок песни группы Кино Дальше действовать будем мы, героя спасают инопланетяне. Также в ролике присутствует реклама алкоголя и банка. Режиссером видеоработы выступил Илья Найшуллер.
Мнения пользователей насчет клипа разошлись - одни пришли в восторг от новой работы группы, а другие посчитали ее неуважением к Виктору Цою.
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"В следующем клипе Басков и Киркоров будут ссать на шнура под музыку Крида. Тьфу. За Цоя обидно очень", - отметил один из пользователей.
Клип группы Ленинград Цой, который был выпущен накануне, стал предметом споров в Сети. Фанаты лидера Кино посчитали его оскорбительным и выразили свое возмущение. Ролик был опубликован на YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Главную роль в клипе исполнил Сергей Шнуров. Он предстает в образе капитана корабля, который терпит крушение, застревая среди астероидов. В итоге корабль Шнурова взрывается, столкнувшись с автомобилем Tesla Roadster, который был отправлен в космос компанией SpaceX Илона Маска.
В финале клипа, под отрывок песни группы Кино Дальше действовать будем мы, героя спасают инопланетяне. Также в ролике присутствует реклама алкоголя и банка. Режиссером видеоработы выступил Илья Найшуллер.
Мнения пользователей насчет клипа разошлись - одни пришли в восторг от новой работы группы, а другие посчитали ее неуважением к Виктору Цою.
Читайте также: В Днепре пожар уничтожил магазин. Видео
"В следующем клипе Басков и Киркоров будут ссать на шнура под музыку Крида. Тьфу. За Цоя обидно очень", - отметил один из пользователей.
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