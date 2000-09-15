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Кадры задержания мужчины с венгерским флагом на Закарпатье. Видео

Кадры задержания мужчины с венгерским флагом на Закарпатье. ВидеоНа кадрах видны силовики с надписью СБУ.

В социальной сети Facebook опубликовано видео задержания мужчины с венгерским флагом. Видео опубликовал пользователь Олег Андреевич, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Кадры из Закарпатья. Венгерский флаг. Мадьяр прессовать начали! Они то могут и домой попроситься", - говорится в подписи к видео.

Кто задержан, когда и за что достоверно неизвестно.

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Некоторые пользователи сомневаются в подленности видеозаписи.

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 Теги: задержание, видео

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Сегодня, 12:36 » Автор: Богдан Процив
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