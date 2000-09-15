Раздел: Видеоновости
Кадры задержания мужчины с венгерским флагом на Закарпатье. Видео
На кадрах видны силовики с надписью СБУ.
В социальной сети Facebook опубликовано видео задержания мужчины с венгерским флагом. Видео опубликовал пользователь Олег Андреевич, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Кадры из Закарпатья. Венгерский флаг. Мадьяр прессовать начали! Они то могут и домой попроситься", - говорится в подписи к видео.
Кто задержан, когда и за что достоверно неизвестно.
Читайте также: В Днепре пожар уничтожил магазин. Видео
Некоторые пользователи сомневаются в подленности видеозаписи.
В социальной сети Facebook опубликовано видео задержания мужчины с венгерским флагом. Видео опубликовал пользователь Олег Андреевич, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Кадры из Закарпатья. Венгерский флаг. Мадьяр прессовать начали! Они то могут и домой попроситься", - говорится в подписи к видео.
Кто задержан, когда и за что достоверно неизвестно.
Читайте также: В Днепре пожар уничтожил магазин. Видео
Некоторые пользователи сомневаются в подленности видеозаписи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
3277
0
Также советуем посмотреть
- Про угорські паспорти на Закарпатті
- Сеть насмешили размышления российской чиновницы о мужчинах и женщинах
- В чем причина «разборок» НАБУ и САП
- Американцам удалось заснять подлетевший к ним «НЛО»
- Справа Седлецької: куди поспішає ЄСПЛ
- Принц Гарри повеселил мир, "украв" пирожки
- Перекрыт канал поставки комплектующих военной техники
- Лучшая реклама: Сеть в восторге от упитанного кота, живущего в супермаркете
- Почему Московский патриархат – это угроза Украине
- Сытник должен подать в отставку
- Волан-де-Морт отдыхает: Сеть повеселил снимок ребенка на свадьбе
- Победить – это не значит «взорвать Кремль»
- Боевики совершили 22 обстрела, потерь нет
- Самые свежие и прикольные демотиваторы
- Забавные снимки с котами-воришками
- Забавные поступки девушек с неповторимой логикой
- Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
- На эти прикольные фотки невозможно смотреть спокойно
- В МИД РФ рассказали, сколько украинцев получили статус беженца в России
- Потешные собаки, не сумевшие преодолеть страх
- Россию призвали освободить политзаключенного Чапуха
- Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома
- Над интерьером этих отелей можно лишь посмеяться
- Американец «провернул» забавное ограбление с помощью ребенка
- Россияне подставили сами себя
- Японский школьник насмешил мир странным стилем одежды
- Девочка превратила авто соседа в "холст" для рисования
- Чим наш міністр оборони відрізняється від міністра оборони Британії
- В результате столкновений под Радой пострадали 4 человека
- Понятой "Кот": Сеть насмешило фото, обнародованное СБУ
Оставьте свой комментарий