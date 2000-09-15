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В Киеве голая женщина лежала посреди дороги. Видео

В Киеве голая женщина лежала посреди дороги. ВидеоГолую женщину, лежащую прямо посреди проезжей части, заметили на одной из столичных улиц.

На улице Елены Телиги в Киеве водители сняли видео с голой женщиной, которая лежала по центру проезжей части. Видео в Facebook опубликовал Киев оперативный в пятницу, 21 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Пятница-развратница" выглядит именно так. Киев, ул О.Телиги", - говорится в подписи к видео.

Как видно на кадрах, обнаженная женщина закинула ногу на ногу и прикрыла грудь руками.

В комментариях некоторые пользователи просят сообщить, когда "русалку" уберут с дороги. А другие наоборот радуются, что "лето продолжается".

Как сообщает ТСН, неизвестная выбрала место именно напротив Кирилловской церкви, возле которой расположена Киевская психиатрическая больница им. Павлова.

Сначала женщина просто лежала на трассе, а когда движение замедлилось, она выбрала из потока машин белое авто и пыталась открыть дверь, а потом залезла на крышу авто. Водитель авто вызвал полицию. Также на место прибыли медики.

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Как пояснила журналистам сама виновница инцидента, таким образом она "искала любовь".

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 Теги: женщина, обнаженная, видео

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Сегодня, 14:45 » Автор: Богдан Процив
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