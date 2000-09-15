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Мужчина с дубинкой пытался прорваться в прокуратуру Закарпатья. Видео

Мужчина с дубинкой пытался прорваться в прокуратуру Закарпатья. ВидеоМужчина умышленно причинил работнику правоохранительного органа телесные повреждения.

В прокуратуру Закарпатья около 16:00 в четверг, 20 сентября, прорывался мужчина с дубинкой. Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что сначала мужчина зашел в помещение, обошел пропускной пункт. Затем он пытался зайти в дверь, но она была закрыта.

Тогда мужчина попытался их открыть дубинкой, но страж порядка, который дежурил на входе не дал ему это сделать. Другой снимал на телефон, что происходит.

Стараясь повредить установленную систему пропускного режима в административное здание прокуратуры, закарпатец умышленно причинил работнику правоохранительного органа телесные повреждения. Досудебное расследование в данном уголовном производстве осуществляет следственный отдел управления СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры области. В уголовном деле продолжаются первоочередные следственные действия.

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В пресс-службе прокуратуры объясняют, поскольку они осуществляют деятельность, связанную с государственной тайной, в помещении прокуратуры, в соответствии с действующим законодательством, внедрены режим секретности и обеспечены надлежащие условия, относительно соблюдения порядка пропускного режима в служебные помещения.

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 Теги: мужчина, дубинка, видео

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Сегодня, 15:56 » Автор: Богдан Процив
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