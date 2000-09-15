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Обнародованы кадры нападения на инкассаторов в Одессе. Видео
Нападавшие забрали сумку с деньгами.
Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин обнародовал видео нападения на инкассаторов терминалов операторов мобильной связи в Одессе.
На видео видно, как из машины вышли двое человек, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места инцидента, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Напомним, в Приморском районе Одессы вооруженные неизвестные напали на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи. Какую сумму похитили злоумышленники, не уточняется. Во время нападения двое инкассаторов получили ранения.
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Позже злоумышленников задержали.
Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин обнародовал видео нападения на инкассаторов терминалов операторов мобильной связи в Одессе.
На видео видно, как из машины вышли двое человек, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места инцидента, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Напомним, в Приморском районе Одессы вооруженные неизвестные напали на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи. Какую сумму похитили злоумышленники, не уточняется. Во время нападения двое инкассаторов получили ранения.
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Позже злоумышленников задержали.
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