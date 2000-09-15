» » Обнародованы кадры нападения на инкассаторов в Одессе. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Обнародованы кадры нападения на инкассаторов в Одессе. Видео

Обнародованы кадры нападения на инкассаторов в Одессе. ВидеоНападавшие забрали сумку с деньгами.

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин обнародовал видео нападения на инкассаторов терминалов операторов мобильной связи в Одессе.

На видео видно, как из машины вышли двое человек, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места инцидента, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Напомним, в Приморском районе Одессы вооруженные неизвестные напали на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи. Какую сумму похитили злоумышленники, не уточняется. Во время нападения двое инкассаторов получили ранения.

Читайте также: Украинские военные испытали новое оружие. Видео

Позже злоумышленников задержали.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: инкассаторы, нападение, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:18 » Автор: Богдан Процив
     801
     0

Похожие новости по теме

Кадры вооруженного нападения на инкассаторов в Киеве. Видео Кадры вооруженного нападения на инкассаторов в Киеве. Видео

Неизвестные угрожали оружием.

В полиции поделились подробностями стрельбы в Одессе В полиции поделились подробностями стрельбы в Одессе

Злоумышленники при задержании устроили перестрелку и врезались в машину инкассаторов.

Нападение на инкассаторов в Москве глазами очевидцев. Видео Нападение на инкассаторов в Москве глазами очевидцев. Видео

Грабители подожгли инкассаторский автомобиль.

Кадры с места расстрела автомобиля инкассаторов под Запорожьем. Видео Кадры с места расстрела автомобиля инкассаторов под Запорожьем. Видео

Силовики застрелили одного из нападавших.

МВД сулит миллион гривен тому, кто укажет на убийцу харьковских инкассаторов. Видео МВД сулит миллион гривен тому, кто укажет на убийцу харьковских инкассаторов. Видео

В результате нападения погибли трое человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх