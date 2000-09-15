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Бросались под колеса: жители Днепра пытались остановить массовую вырубку деревьев. Видео
Возраст уничтоженных деревьев достиг 60-ти лет
21 сентября в Приднепровске на улице 20-летия Победы произошла массовая вырубка деревьев возле жилых домов. Жители сильно возмутились и всячески пытались остановить этот процесс: бросались под колеса техники и закрывали собой деревья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Судьба деревьев взволновала десятки людей.
Как рассказала Ольга, жительница одной из девятиэтажек, заказчики «мероприятия» - ТОВ «Наш Достаток» и ТОВ «Гранд успех». Активистам показали документ с одобрением Городского Совета и подписью Бориса Филатова.
В полиции рассказали, что подрядчик, исполняющий работы, имеет все необходимые документы. Все желающие жители-активисты сделали фото этих документов. Несмотря на все разрешения, представители общества закрывали собой деревья и не давали работать. Свою акцию они объяснили тем, что деревья не были аварийными, более того, они помогали фильтровать воздух, загрязненный соседними заводами. Активисты также уверенны, что на месте спиленных деревьев построят «очередную торговую площадку».
Читайте также: Жители Днепра устроили потасовку с коммунальщиками. Видео
Жителям удалось остановить процесс вырубки «зеленых друзей». Однако службы все таки уничтожили часть деревьев, которым было 50-60 лет. На данный момент работы прекратились, но коммунальщики обещали вернуться в понедельник. Активисты не хотят сдаваться, они собирают подписи и планируют идти с ними в Городской Совет Днепра. На сегодня уже собрано 77 подписей.
21 сентября в Приднепровске на улице 20-летия Победы произошла массовая вырубка деревьев возле жилых домов. Жители сильно возмутились и всячески пытались остановить этот процесс: бросались под колеса техники и закрывали собой деревья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Судьба деревьев взволновала десятки людей.
Как рассказала Ольга, жительница одной из девятиэтажек, заказчики «мероприятия» - ТОВ «Наш Достаток» и ТОВ «Гранд успех». Активистам показали документ с одобрением Городского Совета и подписью Бориса Филатова.
В полиции рассказали, что подрядчик, исполняющий работы, имеет все необходимые документы. Все желающие жители-активисты сделали фото этих документов. Несмотря на все разрешения, представители общества закрывали собой деревья и не давали работать. Свою акцию они объяснили тем, что деревья не были аварийными, более того, они помогали фильтровать воздух, загрязненный соседними заводами. Активисты также уверенны, что на месте спиленных деревьев построят «очередную торговую площадку».
Читайте также: Жители Днепра устроили потасовку с коммунальщиками. Видео
Жителям удалось остановить процесс вырубки «зеленых друзей». Однако службы все таки уничтожили часть деревьев, которым было 50-60 лет. На данный момент работы прекратились, но коммунальщики обещали вернуться в понедельник. Активисты не хотят сдаваться, они собирают подписи и планируют идти с ними в Городской Совет Днепра. На сегодня уже собрано 77 подписей.
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