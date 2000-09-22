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Украинские десантники сорвали план учений в Германии. Видео

Украинские десантники сорвали план учений в Германии. ВидеоУчения продлятся до октября

В Германии на международных учениях Saber Junction-2018 рота 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватила полевой штаб противника с "трофейной" техникой. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Учения продлятся до октября и "победа" 95-й бригады является одним из эпизодов их основной фазы.

Главная цель учений Saber Junction-2018 - проверить готовность 173-й воздушно-десантной бригады армии США проводить общевойсковые наземные операции.

По словам командира десантно-штурмовой роты капитана Ивана Федоренко, противник не ожидал появления украинцев в своем расположении, а потому серьезного сопротивления не оказал. Наши десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, а условные потери украинских бойцов - 2 человека.

После решительных действий украинских десантников руководство учений объявило паузу для корректировки плана проведения маневров.

По легенде учения украинцы выполняют роль "плохих парней" - OpFor (Opposing Force), которым будут противостоять основные силы (BluFor).

Кроме украинских бойцов, в OpFor вошли также другие военные из США, а к BluFor - собственно американские 173-я бригада, усиленная спецназовцами из Франции, Италии и Чехии. По сценарию, BluFor первые заходят на полигон и обустраивают там свои позиции, а "опфорсовцы" только проводят разведку.

"Украинским десантникам определены задачи провести разведку боем и выяснить расстановку сил средств переднего края противника. В дальнейшем, десантно-штурмовая рота будет выполнять роль ударного кулака, который должен прорвать линию обороны противника и удерживать позиции до подхода основных сил OpFor", - рассказывали в Минобороны Украины.

Собственно, "разведка боем" вылилась в то, что в пятницу утром украинские десантники захватили полевой тактический оперативный центр разведывательного батальона противника.

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Советник министра обороны Юрий Бирюков даже написал, что "из-за наших десантников нужно переделывать план учений и думать, что с ними теперь делать".

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 Теги: Германия, десантник

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Вчера, 23:57 » Автор: Татьяна Ларина
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