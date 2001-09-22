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На параде в Чили показали милых полицейских щенков. Видео
Маленьких собак несли в специальных рюкзаках.
Взрослых лабрадоров обули в ботиночки, а щенков посадили в специальные рюкзачки. Дело в том, что по местным меркам в Сантьяго уже холодно, днем воздух едва прогревается до 18 градусов тепла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
В Сантьяго-де-Чили прошел необычный парад чилийской военной полиции. Внимание зрителей было приковано не к бравым карабинерам, а к собакам, находящимся на службе в армии.
Взрослых лабрадоров обули в ботиночки, а щенков посадили в специальные рюкзачки. Дело в том, что по местным меркам в Сантьяго уже холодно, днем воздух едва прогревается до 18 градусов тепла.
Карабинеры просто побоялись, что щенки замерзнут и заболеют. Пользователи сетей недоумевают, как карабинерам удавалось сохранять невозмутимость во время шествия, неся в руках такие милые создания?
Дело в том, что это не просто щенки, а будущие стражи порядка на границе Чили.
Читайте также: Поросята сразились на специальных "олимпийских играх". Видео
Поэтому им с абсолютной серьезностью салютовали находившиеся на трибуне члены правительства и представители национального командования.
Взрослых лабрадоров обули в ботиночки, а щенков посадили в специальные рюкзачки. Дело в том, что по местным меркам в Сантьяго уже холодно, днем воздух едва прогревается до 18 градусов тепла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
В Сантьяго-де-Чили прошел необычный парад чилийской военной полиции. Внимание зрителей было приковано не к бравым карабинерам, а к собакам, находящимся на службе в армии.
Взрослых лабрадоров обули в ботиночки, а щенков посадили в специальные рюкзачки. Дело в том, что по местным меркам в Сантьяго уже холодно, днем воздух едва прогревается до 18 градусов тепла.
Карабинеры просто побоялись, что щенки замерзнут и заболеют. Пользователи сетей недоумевают, как карабинерам удавалось сохранять невозмутимость во время шествия, неся в руках такие милые создания?
Дело в том, что это не просто щенки, а будущие стражи порядка на границе Чили.
Читайте также: Поросята сразились на специальных "олимпийских играх". Видео
Поэтому им с абсолютной серьезностью салютовали находившиеся на трибуне члены правительства и представители национального командования.
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