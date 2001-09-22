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На параде в Чили показали милых полицейских щенков. Видео

На параде в Чили показали милых полицейских щенков. Видео Маленьких собак несли в специальных рюкзаках.

Взрослых лабрадоров обули в ботиночки, а щенков посадили в специальные рюкзачки. Дело в том, что по местным меркам в Сантьяго уже холодно, днем воздух едва прогревается до 18 градусов тепла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

В Сантьяго-де-Чили прошел необычный парад чилийской военной полиции. Внимание зрителей было приковано не к бравым карабинерам, а к собакам, находящимся на службе в армии.

Взрослых лабрадоров обули в ботиночки, а щенков посадили в специальные рюкзачки. Дело в том, что по местным меркам в Сантьяго уже холодно, днем воздух едва прогревается до 18 градусов тепла.

Карабинеры просто побоялись, что щенки замерзнут и заболеют. Пользователи сетей недоумевают, как карабинерам удавалось сохранять невозмутимость во время шествия, неся в руках такие милые создания?

Дело в том, что это не просто щенки, а будущие стражи порядка на границе Чили.

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Поэтому им с абсолютной серьезностью салютовали находившиеся на трибуне члены правительства и представители национального командования.

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 Теги: Чили, парад, щенки

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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Приятного просмотра.

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