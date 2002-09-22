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Украинская армия освободила еще один населенный пункт. Видео

Украинская армия освободила еще один населенный пункт. Видео Потерь среди наших военных нет.

В Луганской области украинские военные освободили хутор Вильный, который находился под контролем сепаратистов. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, указано, что группа украинских разведчиков провела результативную операцию - почти трое суток сбора разведывательной информации и 30 минут боевых действий.

Как отмечается, операция прошла без потерь среди украинских бойцов.

В результате передовая на северо-востоке Золотого стала еще ближе к государственной границе.

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По предварительным подсчетам, на освободившемся хуторе проживает около 80 человек. Ранее, по данным украинских военных, сепаратисты использовали местных жителей в качестве живого щита.

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 Теги: ООС, освобождение

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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