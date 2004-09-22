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Биографию Эми Уайнхаус экранизируют в документальном фильме. Видео

Биографию Эми Уайнхаус экранизируют в документальном фильме. Видео Фильм покажет историю жизни певицы.

Документальный фильм об Эми Уайнхаус. Лента «Amy Winehouse - Back to Black» расскажет о том, как певица делала свой последний альбом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

В фильм включены интервью с Саламом Реми и Марком Ронсоном, которые участвовали в создании альбома. Кроме того, зрителям покажут «уникальные кадры» с Эми Уайнхаус и съемку с закрытого концерта «An Intimate Evening in London», который певица провела для друзей в Лондоне.

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Выход «Amy Winehouse - Back to Black» запланирован на 2 ноября.

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 Теги: Эми Уайнхаус, трейлер

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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