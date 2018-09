Биографию Эми Уайнхаус экранизируют в документальном фильме. Видео

Документальный фильм об Эми Уайнхаус. Лента «Amy Winehouse - Back to Black» расскажет о том, как певица делала свой последний альбом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино В фильм включены интервью с Саламом Реми и Марком Ронсоном, которые участвовали в создании альбома. Кроме того, зрителям покажут «уникальные кадры» с Эми Уайнхаус и съемку с закрытого концерта «An Intimate Evening in London», который певица провела для друзей в Лондоне.Выход «Amy Winehouse - Back to Black» запланирован на 2 ноября.