» » В Одессе авто пытались угнать на глазах у хозяйки. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Одессе авто пытались угнать на глазах у хозяйки. Видео

В Одессе авто пытались угнать на глазах у хозяйки. ВидеоВладелица автомобиля поймала вора с поличным.

18-го сентября в утреннее время суток, возле магазина «Блеск и Ведро», который расположен на улице Маршала Говорова 10/6, злоумышленник пытался угнать один из припаркованных автомобилей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz

Об этом рассказала очевидица инцидента в социальной сети Facebook, передает NewsOboz.org со ссылкой на odessa.net.

«Утро бывает разным. 9.46, ул. Маршала Говорова 10/6, магазин Блеск и Ведро. Пока женщина, владельца Honda CR-V находилась в магазине, ее машину пытались угнать. Будьте внимательны и осмотрительны», - пишет Юлия.

Читайте также: Хит дня: автомобиль пытались угнать прямо с эвакуатора. Видео

Владелица автомобиля поймала вора с поличным. Женщина заперла нарушителя в машине и не выпускала его до приезда полиции.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: автомобиль, Одесса

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:56 » Автор: Татьяна Ларина
     322
     0

Похожие новости по теме

Одесситка задержала угонщика своего автомобиля. Видео Одесситка задержала угонщика своего автомобиля. Видео

Женщина заперла автоугонщика в машине.

Чужой не украл и свой потерял: вор попытался на ходу угнать велосипед. Видео Чужой не украл и свой потерял: вор попытался на ходу угнать велосипед. Видео

Выждав момент, грабитель при первой же остановке авто пытается открепить чужой велосипед.

Грабитель получил две пули в упор от полицейского. Видео Грабитель получил две пули в упор от полицейского. Видео

Вооруженный грабитель сделал ошибку, когда решил угнать автомобиль у полицейского.

Хит дня: автомобиль пытались угнать прямо с эвакуатора. Видео Хит дня: автомобиль пытались угнать прямо с эвакуатора. Видео

План мужчины не сработал – порвались тросы

Нервная блондинка пыталась угнать VIP-автомобиль. Видео Нервная блондинка пыталась угнать VIP-автомобиль. Видео

Блондинка в Австралии была настолько истерично настроена, чтопыталась угнать автомобиль, который ей отказали купить.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх