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В Одессе авто пытались угнать на глазах у хозяйки. Видео
Владелица автомобиля поймала вора с поличным.
18-го сентября в утреннее время суток, возле магазина «Блеск и Ведро», который расположен на улице Маршала Говорова 10/6, злоумышленник пытался угнать один из припаркованных автомобилей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz
Об этом рассказала очевидица инцидента в социальной сети Facebook, передает NewsOboz.org со ссылкой на odessa.net.
«Утро бывает разным. 9.46, ул. Маршала Говорова 10/6, магазин Блеск и Ведро. Пока женщина, владельца Honda CR-V находилась в магазине, ее машину пытались угнать. Будьте внимательны и осмотрительны», - пишет Юлия.
Читайте также: Хит дня: автомобиль пытались угнать прямо с эвакуатора. Видео
Владелица автомобиля поймала вора с поличным. Женщина заперла нарушителя в машине и не выпускала его до приезда полиции.
18-го сентября в утреннее время суток, возле магазина «Блеск и Ведро», который расположен на улице Маршала Говорова 10/6, злоумышленник пытался угнать один из припаркованных автомобилей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz
Об этом рассказала очевидица инцидента в социальной сети Facebook, передает NewsOboz.org со ссылкой на odessa.net.
«Утро бывает разным. 9.46, ул. Маршала Говорова 10/6, магазин Блеск и Ведро. Пока женщина, владельца Honda CR-V находилась в магазине, ее машину пытались угнать. Будьте внимательны и осмотрительны», - пишет Юлия.
Читайте также: Хит дня: автомобиль пытались угнать прямо с эвакуатора. Видео
Владелица автомобиля поймала вора с поличным. Женщина заперла нарушителя в машине и не выпускала его до приезда полиции.
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