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В Иране расстреляли военный парад, есть жертвы. Видео

В Иране расстреляли военный парад, есть жертвы. ВидеоНеизвестные в течение десяти минут стреляли по людям во время парада.

Во время военного парада в городе Ахваз в Иране был совершен теракт, сообщает государственный телеканал Press TV в субботу, 22 сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews

По имеющимся данным, неизвестные из-за трибуны открыли огонь по людям во время военного парада.

Как сообщает телеканал, в результате атаки несколько человек погибли. Также известно о нескольких раненых в результате теракта.

По данным иранского агентства IRNA, пострадали не менее 20 человек. Подчеркивается, что никто из официальных лиц, присутствовавших на параде, ранений не получил.

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Неизвестные в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. По сообщениям очевидцев, они открыли огонь из парка неподалеку. Стрелявшие были одеты в военную форму.

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 Теги: Иран, парад

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Сегодня, 12:33 » Автор: Татьяна Ларина
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