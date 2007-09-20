Грохот и взрывы: в Одессе прошла акция против застройки Ланжерона. Видео

Активисты снесли строительный забор на стройплощадке между отелями "Немо" и "М1" и лишь под давлением полиции отказались от уничтожения самой стройки.



Помните эту из старой советской песни "А без меня здесь ничего бы не стояло?" Так вот, одесские активисты "Уличного Фронта", "Нацкорпуса", одного из многих "Автомайданов", "Сокола" и "Национальных дружин" решили, согласно другой советской песне - "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью" - решили воплотить первую песню в жизнь. Но получилось лишь отчасти, пишет



Сегодня на Ланжероне они провели акцию против застройки пляжа. Подробности в видеосюжете.



Собравшись на Аллее Славы, несколько сотен активистов организованно подошли к стройплощадке и, не встретив сопротивления, вошли внутрь, выломав ворота.



Сначала был демонтирован забор, закрывавший стройплощадку от глаз одесситов, а затем "орлы" попытались взяться взялись за само здание.



Они заготовили канаты, которыми намеревались вытащить поддерживающие опалубку перекрытия между будущими первым и вторым этажами опоры - и тем самым разрушить стройку.



Также активисты уже полили зажигательной смесью штабель досок для опалубки с намерением поджечь его - но были остановлены полицейскими.



Затем в дело вмешалась полиция, прибывшая по сообщению о заминировании стройплощадки. И активисты, и полицейские не хотели противостояния - поэтому никто, в итоге, ничего, кроме забора не снес. Обе стороны в ходе диалога заявили о своем желании "отработать" дело, не доводя ничего до столкновений.



Однако, в ходе сноса забора вокруг стройки со стороны набережной раздалось несколько взрывов - это были светошумовые гранаты и слезоточивый газ.



В итоге, секции снесенного забора свалили в кучу около входа в дельфинарий. Сама стройка не пострадала.



Ранее сообщалось, что активисты патриотических организаций возмущены тем, что на пляже Ланжерон, где должны были построить спасательно-аварийную станцию, начали возводить фешенебельный отель под видом реконструкции Тогда патриоты поставили застройщику ультиматум, однако строительство продолжилось.



Накануне акции некоторые активисты заявляли о наеме владельцем дельфинария Андреем Кисловским "титушек" - но эта информация сразу публиковалась в соцсетях без подверждения, и на месте никаких "титушек" не оказалось. В свою очередь, руководство дельфинария обвинило активистов в том, что проводя свою акцию, они занимаются вымогательством денег.



Заметим, что речь идет о строительстве нового корпуса отеля "Немо" между уже существующим зданием и соседним отелем "М1" - оно было оформлено как реконструкция. Несмотря на то, что стройку еще весной запретил областной ГАСК как незаконную, строительные работы продолжались - и на данный момент полностью готов фундамент будущего здания и залито бетоном перекрытие между первым и вторым этажами. Водный кодекс Украины прямо запрещает любое капитальное строительство менее чем в 100 метрах от уреза воды на берегу моря, а данная стройка находится менее чем в 30 метрах.



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Данная стройка ведется на том самом месте, где осенью 2014 года был выкопан котлован под строительство аквапарка. Его засыпали после того, как мэр Одессы едко заметил, что застройщик, под которым имеется в виду руководство дельфинария в виде депутата горсовета Андрея Кисловского и родственника бывшего вице-мэра времен Гурвица Вячеслава Кучука "объелось белены".



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Помните эту из старой советской песни "А без меня здесь ничего бы не стояло?" Так вот, одесские активисты "Уличного Фронта", "Нацкорпуса", одного из многих "Автомайданов", "Сокола" и "Национальных дружин" решили, согласно другой советской песне - "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью" - решили воплотить первую песню в жизнь. Но получилось лишь отчасти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Южный курьер Сегодня на Ланжероне они провели акцию против застройки пляжа. Подробности в видеосюжете.Собравшись на Аллее Славы, несколько сотен активистов организованно подошли к стройплощадке и, не встретив сопротивления, вошли внутрь, выломав ворота.Сначала был демонтирован забор, закрывавший стройплощадку от глаз одесситов, а затем "орлы" попытались взяться взялись за само здание.Они заготовили канаты, которыми намеревались вытащить поддерживающие опалубку перекрытия между будущими первым и вторым этажами опоры - и тем самым разрушить стройку.Также активисты уже полили зажигательной смесью штабель досок для опалубки с намерением поджечь его - но были остановлены полицейскими.Затем в дело вмешалась полиция, прибывшая по сообщению о заминировании стройплощадки. И активисты, и полицейские не хотели противостояния - поэтому никто, в итоге, ничего, кроме забора не снес. Обе стороны в ходе диалога заявили о своем желании "отработать" дело, не доводя ничего до столкновений.Однако, в ходе сноса забора вокруг стройки со стороны набережной раздалось несколько взрывов - это были светошумовые гранаты и слезоточивый газ.В итоге, секции снесенного забора свалили в кучу около входа в дельфинарий. Сама стройка не пострадала.Ранее сообщалось, что активисты патриотических организаций возмущены тем, что на пляже Ланжерон, где должны были построить спасательно-аварийную станцию, начали возводить фешенебельный отель под видом реконструкции Тогда патриоты поставили застройщику ультиматум, однако строительство продолжилось.Накануне акции некоторые активисты заявляли о наеме владельцем дельфинария Андреем Кисловским "титушек" - но эта информация сразу публиковалась в соцсетях без подверждения, и на месте никаких "титушек" не оказалось. В свою очередь, руководство дельфинария обвинило активистов в том, что проводя свою акцию, они занимаются вымогательством денег.Заметим, что речь идет о строительстве нового корпуса отеля "Немо" между уже существующим зданием и соседним отелем "М1" - оно было оформлено как реконструкция. Несмотря на то, что стройку еще весной запретил областной ГАСК как незаконную, строительные работы продолжались - и на данный момент полностью готов фундамент будущего здания и залито бетоном перекрытие между первым и вторым этажами. Водный кодекс Украины прямо запрещает любое капитальное строительство менее чем в 100 метрах от уреза воды на берегу моря, а данная стройка находится менее чем в 30 метрах.Данная стройка ведется на том самом месте, где осенью 2014 года был выкопан котлован под строительство аквапарка. Его засыпали после того, как мэр Одессы едко заметил, что застройщик, под которым имеется в виду руководство дельфинария в виде депутата горсовета Андрея Кисловского и родственника бывшего вице-мэра времен Гурвица Вячеслава Кучука "объелось белены".



