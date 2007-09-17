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В Сети показали расстрел парада в Иране. Видео

В Сети показали расстрел парада в Иране. ВидеоВ результате атаки несколько человек погибли.

Во время военного парада в городе Ахваз в Иране был совершен теракт, сообщает государственный телеканал Press TV в субботу, 22 сентября.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

По имеющимся данным, неизвестные из-за трибуны открыли огонь по людям во время военного парада.

Как сообщает телеканал, в результате атаки несколько человек погибли. Также известно о нескольких раненых в результате теракта.

По данным иранского агентства IRNA, пострадали не менее 20 человек. Подчеркивается, что никто из официальных лиц, присутствовавших на параде, ранений не получил.

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Неизвестные в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. По сообщениям очевидцев, они открыли огонь из парка неподалеку. Стрелявшие были одеты в военную форму.

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 Теги: парад, расстрел, Иран, Видео

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Сегодня, 21:14 » Автор: Едгар Букмирза
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