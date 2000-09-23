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Польские рокеры выпустили песню на украинском языке. Видео

Польские рокеры выпустили песню на украинском языке. Видео В группе играет бывший глава "УЗ" Войцех Бальчун.

Польская рок-группа Chemia, в которой играет экс-глава «Укрзалізниці» Войцех Бальчун, выпустила песню на украинском языке. Трек под названием «Герой» опубликован на Youtube-канале Chemia, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Песня - это перевод англоязычного хита группы, который вышел в 2013 году.

Напомним, Войцех Бальчун во главе «Укрзалізниці» не сработался с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

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В результате это привело к отставке поляка в августе 2017 года.

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 Теги: Войцех Бальчун, песня

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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